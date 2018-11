Russische alleskunner lacht crossovers keihard uit

In het gezicht, welteverstaan.

Terwijl het crossoversegment met de maand groter lijkt te worden, blijven bepaalde fabrikanten gezellig doorbouwen aan het ultieme verzet: monsterlijke off-road machines waarmee ieder terrein overwonnen kan worden. Het nieuwste voorbeeld komt uit Rusland en is gemaakt door Technoimpulse. Dankzij zijn naam, Rocket Z, hebben wij hoge verwachtingen voor het beestje.

Hoewel de Rocket Z eruitziet als een apparaat dat groter is dan het gemiddelde herenhuis, glijden we van het daadwerkelijke formaat niet per se uit onze stoel. De Russische beer is 4,89 meter lang en 2,49 meter breed. De fabrikant vermeldt geen specifieke hoogte, maar gezien het feit dat de bodemvrijheid 60 cm bedraagt, mogen we ervan uitgaan dat het inderdaad een flinke machine is. De binnenruimte weerspiegelt dit vermoeden, want de Rocket Z biedt plaats aan liefst negen personen. Opmerkelijk: enkel de bestuurder heeft een ‘echte’ stoel.

Middenin de creatie van Technoimpulse vinden we verrassend genoeg geen enorme V8, maar een 2,5-liter viercilinder diesel van Hyundai. De krachtbron produceert slechts 82 pk en 196 Nm of 99 pk en 230 Nm. Deze is op zijn beurt verbonden aan een handgeschakelde vijfbak. Het tekort aan vermogen maakt de bolide echter niet minder potent. Dankzij vierwielaandrijving, vast te zetten differentiëlen en een tweetraps versnellingsbak met lage verzetten baan je je probleemloos een weg door de Oeral.

Wie een gigantisch prijskaartje verwacht, zal ongetwijfeld aangenaam verrast zijn door het feit dat de auto slechts 5,6 miljoen roebel kost. Dit klinkt als een schokkend hoog bedrag, maar na een vlugge omrekensom blijkt dit in euro’s niet meer dan driekwart ton te zijn. Althans, in theorie. In werkelijkheid zul je dankzij belastingen een veelvoud van deze 75.000 euro moeten betalen. Er komt tevens een versie met zes wielen.