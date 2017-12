Volkswagen Golf 6 R – occasion video & aankoopadvies

Het gemis aan twee cilinders ten opzichte van de voorganger (R32) werd ruimschoots goedgemaakt door veel meer snelheid. Het maakt dat ook de Golf R een zekere iconische status heeft gekregen.

De Golf VI is overigens vooral een hele uitgebreide facelift van de Golf V, want alle belangrijke dimensies zijn ongewijzigd van de Golf V overgenomen. Zoals je zou verwachten was de Golf R leverbaar als drie- en vijfdeurs, maar ook als cabriolet. Daarvoor werd wel afscheid genomen van de vierwielaandrijving, die opzet leende de Golf R Cabriolet dan weer van de Scirocco R (die ook alleen voorwielaandrijving had).

Aanbod

Prijzen beginnen bij zo’n 20 mille en lopen op tot 30 mille. Het totale aanbod op AutoTrack is zo’n 20 stuks, waarvan een kwart een cabriolet is.

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Een trillende koppeling (of aandrijflijn) bij wegrijden uit stilstand is mogelijk een defect dualmass vliegwiel. Vervangen door een origineel of door een massief vliegwiel.

De zestraps DSG bak is relatief betrouwbaar, maar moet wel soepel en netjes schakelen.

Olie lusten de blokken best wel, dus controleer regelmatig het oliepeil.

Het blok van de Golf R heeft een distributieriem in plaats van een ketting, dus heeft ook geen last van de beruchte problemen rond de ketting. Wel moet de distributieriem netjes volgens onderhoudsschema vervangen worden.

De carterventilatie kan bij getunede motoren defect raken.

Bij vroege exemplaren van de Golf R (2010) kan de Haldex pomp van de vierwielaandrijving stoppen met werken. De beste manier om het te testen is door in een lage versnelling vol op het gas te gaan, als er wielspin is, dan is de Haldex pomp verdacht.

Carrosserie en interieur

Het is vooral belangrijk om te controleren of er geen (slecht herstelde) schade is geweest. De auto kan wel wat en dan is het risico op onvrijwillige aanraking met andere objecten ook wat groter.

De afwatering van de portieren raakt wel eens geblokkeerd. Dit is simpel op te lossen met een saté prikker.

Het interieur is behoorlijk degelijk, dus als het er niet zo fris uit ziet, heeft de Golf R een hard leven gehad.

Onderstel

Een krakend onderstel wordt veroorzaakt door versleten stuurkogels. Dit kan ook leiden tot een wat vaag stuurgevoel.

Elektronica

Het navigatiesysteem is diefstalgevoelig, er is zelfs een speciaal slot voor: Navilock.

De elektronica is verder redelijk op orde, maar controleer wel alles op een goede werking.

