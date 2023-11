Nederlander rijdt Baja rally uit op standaard tweedehands motorfiets

De Baja rally op een motorfiets, deze Nederlander doet het gewoon!

De Baja 1000 Rally is een van de zwaarste rally’s die er is. Natuurlijk, Dakar is nog ietsje pittiger, maar het is niet een rally die je ‘zomaar’ eventjes gaat doen.

Maar wat wil het feit: dat is wél gebeurd en wel door Wouter-Jan van Dijk. Die naam klinkt heel erg Nederlands en dat komt omdat Wouter-Jan oorspronkelijk ok uit Nederland komt. Sterker nog, het is eigenlijk een in Australië woonachtige Nederlander en kan dus vandaag gewoon stemmen als hij dat wil.

Nederlander rijdt Baja rally

Wouter-Jan is een epische held. Hij deed eigenlijk het minimale. Sterker nog, vorige maand wist hij nog niet eens of hij mee zou doen. Althans, hij begon vorige maand pas met de voorbereidingen. Hij kocht namelijk een oude KTM 500 EXC (die vind je vanaf 5.500 euro op Marktplaats) en schreef zich in voor de Pro Moto Ironman Class.

De motorfiets kocht hij in La Paz en reed het stalen ros vervolgens naar de start van de International Baja 1000. Aangekomen bij de startplaats kwam Wouter-Jan erachter dat er een scheurtje in het frame zat. Ook werden de compleet versleten bandjes even vervangen.

Het had een nog groter succes kunnen worden

Het is niet eens dat Wouter-Jan de race heeft uitgereden, hij deed het waanzinnig goed! Bij het eerste controlepunt (375 km) was hij de leider in zijn klasse. En 963 km verder stond WJ alsnog tweede. In de laatste 160 km van de race ging het een beetje fout, want hij verloor zijn navigatiesysteem. En als dat niet er genoeg was, beschadigde hij ook een wiel, waardoor hij een lekke band had.

Bij een pitstop konden ze gelukkig het een en ander fixen waardoor de Nederlandse motormuis alsnog de finish haalde. De uiteindelijke tijd was 48:27.03, inclusief tijdstraffen. De tijd ie je er maximaal over mag doen is 50 uur. Dus met een klein beetje geluk had Wouter-Jan nog veel hoger kunnen eindigen. En dat allemaal met nauwelijks support, sponsoren en een team. Wat een held!

Met dank aan Iwan voor de tip!!

Fotocredits: wouterjanvdijk via Instagram.

Via: The Drive