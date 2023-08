Koop een roestvrije rally Opel Manta

Herbeleef de jaren tachtig in deze rally geprepareerde en tevens roestvrije Opel Manta occasion!

De meeste mensen kennen de Opel Manta tegenwoordig wellicht het beste van de New Kids serie en films. Maar in de jaren zeventig en tachtig zag je deze sportieve Opel nog regelmatig rondrijden. Al dan niet met een besnorde man met matje in de nek.

Toen was het een betaalbare sportieve bak. Nu zijn ze bijna niet meer te vinden, want weggeroest (onder andere). Over het algemeen ook niet echt een auto waar heel zuinig mee werd omgesprongen. Vind je een exemplaar dan is er eigenlijk altijd werk aan.

Zo niet in dit geval. Deze Opel Manta occasion is volledig roestvrij en helemaal opnieuw opgebouwd. Er staan twee kilometers op de teller aldus de advertentie. De body is volledig kaal geweest en er is geen vuiltje te bekennen.

Zonne grote motor jonguh

De motor is natuurlijk ook hageltje nieuw. Een 2.4 liter Omega Pistons. Ziet er ook gewoon mooi uit natuurlijk. Hij levert 205 pk en dat is meer dan genoeg voor deze Manta uit 1982.

De apk is geldig tot 22 juli 2024 dus je mag er gewoon de weg mee op. Rally rijden kan dus ook, hij is er helemaal klaar voor.

Gewoon een frietje halen in Maaskantje mag ook, maar wij zouden de auto in de winter wel binnen zetten voor de zekerheid. Zo’n puntgave Opel Manta occasion gaan we niet snel meer vinden.

Een prijsje plakt de verkoper er trouwens niet op. Bieden maar dus, het hoogste bod op dit moment is al 24 duizend euro. Voor de echte liefhebber!

Dank aan Simon voor de tip!