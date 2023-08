Max is niet de enige Nederlander die dit weekend rijdt op Zandvoort

Zeer zeker niet zelfs. Er komen veel meer Nederlanders in actie op Zandvoort. Chauvinisme alert!!

Begint het al te kriebelen? Zondag de Formule 1 op Zandvoort? Stiekem wel toch? Zelfs voor de grootste scepticus is het een dingetje. Want hoe je het wendt of keert, de halve wereld en z’n moeder kijkt het komende weekend naar dat stukje Nederland.

En daar gaan ze naar alle waarschijnlijkheid Max Verstappen zien winnen. Als hij zich tenminste niet te veel heeft vermaakt in de afgelopen zomerperiode. Dat het ineens niet meer loopt. Zie je ook geregeld met voetbalteams, maar dan na de winterstop.

Maar ja, als dat zo zou zijn, hebben we komend weekend nog genoeg andere Nederlanders die in actie komen op Zandvoort. In de Porsche Cup bijvoorbeeld.

Heel veel Nederlanders op Zandvoort

Er rijdt namelijk een recordaantal van 11 Nederlanders mee in die klasse. Zeker, nog nooit hebben zoveel ‘inwoners’ van Nederland tegelijkertijd gereden in deze klasse. Dus dat record hebben we alvast te pakken.

Je wil namen? Prima, krijg je die. Het gaat om Huub van Eijndhoven, Lucas Groeneveld, Loek Hartog, Larry ten Voorde, Jaap van Lagen, Morris Schuring en Michael Verhagen.

Dat zijn er 7 inderdaad, die altijd al in deze klasse uitkomen. Maar er starten dit weekend nog vier Nederlanders als gastcoureur. Niels Troost en Lucas van Eijndhoven, Daan Meijer en de pas 17-jarige Flynt Schuring,

En als je hebt opgelet, er zitten wat identieke achternamen tussen. Klopt, dat benne broertjes van mekaar… Er rijden dus twee broers Van Eijndhoven en twee broers Schuring. Ook nog nooit gebeurd. Leuk al die records en primeurs.

In elk geval wensen wij hier vanaf de redactie iedereen die naar Zandvoort gaat een geweldig weekend. Geniet, maak plezier en gedraag je. Maak de rest van Nederland trots!

En hup Holland hup. Waar is onze fuvuzela?