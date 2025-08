Nederlander rijdt miljoen kilometer met zijn benzine-Volvo

Een Volvo met een miljoen kilometer, dat moet wel een diesel zijn. Niet dus!

Volvo’s zijn oerdegelijke auto’s, dat is bekend. In ieder geval de Volvo’s uit het recente verleden. Een Nederlandse eigenaar heeft dit maar weer eens bewezen door een indrukwekkende mijlpaal neer te zetten met zijn auto.

Een zekere meneer Van Ulden heeft namelijk een miljoen kilometer op de teller van zijn Volvo XC70 gezet. Hij kocht de auto nieuw in 2004 en heeft nu, 21 jaar, de miljoen aangetikt. De teller is blijven steken op 999.999, maar de dealer heeft 1.002.515 km uitgelezen.

Vanwege deze mijlpaal wordt nu in het zonnetje gezet door dealer Harrie Arendsen in Hengelo. Ze hadden natuurlijk liever een klant gehad die om de paar jaar een nieuwe auto koopt, maar ze zijn de beroerdste niet. De 77-jarige eigenaar werd verrast met een ballonvaart en een detailingbeurt.

Verrassend genoeg is het geen diesel, maar de 2.5 T benzine. In een interview met het Brabants Dagblad laat de eigenaar weten dat hij geen spijt heeft van zijn keuze. “Het maakte bijna niks uit in vergelijking met benzine. Pas later bleek dat ik met benzine de goede beslissing heb genomen op het gebied van milieu,” aldus meneer Van Uden.

Zowel volgens de eigenaar als de dealer verkeert de auto nog in prima staat. De auto heeft nog gewoon de eerste motor en versnellingsbak en er zijn ooit grote reparaties geweest. De auto begint nu een beetje olie te verbruiken, dat is het enige.

Meneer Van Ulden is daarom nog niet van plan om zijn ouwe trouwe Volvo van de hand te doen. Hij blijft gewoon vrolijk doorrijden. En de kilometerstand houdt hij bij via de dagteller.

Foto’s: Arjan Tuiten, via LinkedIn