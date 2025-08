Wereldrecord praktijkrange komt uit onverwachte hoek

Het wereldrecord van Lucid is nu alweer verbroken.

Een maand geleden schreven we dat er een nieuw wereldrecord was gevestigd voor de ‘langste afstand op één acculading’. Dit record werd gevestigd door de Lucid Air. Dat is geen verrassing, want dit is één van de meest capabele EV’s op de markt. Het record is echter na een maand alweer verbroken, en de nieuwe recordhouder is wél een verrassing.

De auto die de grootste afstand heeft afgelegd op één acculading is namelijk een Chevrolet Silverado EV. Inderdaad, een lompe Amerikaanse pick-up, die 3.800 kg weegt. Deze auto heeft het record van Lucid met een riante marge verbroken. Waar de Lucid 1.205 km reed zonder te laden, kwam de Chevrolet 1.704 kilometer ver op één acculading.

De Silverado EV is overigens niet gewoon een Silverado met een accupakket. De Silverado EV is echt een apart model op een dedicated EV-platform. Dit platform kennen we van de Hummer EV en de elektrische Escalade.

Om dit record te verbreken hadden ze wel een gigantische accu nodig. De rit werd afgelegd met de Max Range, die een 200 kWh accupakket heeft. Uit deze accu haalt de Silverado EV volgens de EPA-cyclus 793 kilometer, wat niet heel indrukwekkend is voor 200 kWh. Het begrip efficiëntie kennen de Amerikanen niet.

Om het wereldrecord te verbreken had de Silverado EV dus een belachelijk grote accu nodig. Verder was het rijgedrag verre van normaal. Waar mogelijk werd er slechts 30 tot 40 km/u gereden. Ook stond climate control de hele rit uit, waren de banden maximaal opgepompt, waren er geen passagiers aan boord, was het reservewiel verwijderd en was de laadbak afgedekt voor betere stroomlijn.

Als klant ga je dit dus nooit halen, maar goed, dit was ook een recordpoging, geen representatieve test. Ze hebben toch maar mooi 1.704 kilometer afgelegd met een inefficiënte EV. Dat is toch knap.