Deze 7 auto's zijn puur te herkennen aan hun kleur - Autoblog.nl

Deze plaatjes zouden dus genoeg moeten zijn om de modellen in kwestie te herkennen.

Als je als fabrikant een auto op de markt brengt wil je niet dat mensen dat model verwarren met een ander model. Idealiter is een auto in één oogopslag te herkennen. Tenzij je als merk bewust een anonieme auto op de markt wilt brengen, maar gaan we even niet vanuit.

Het is de taak van het designteam om een model een uniek ontwerp mee te geven. Een hele uitdaging, die niet altijd lukt. Er is echter een relatief simpele manier om een auto achteraf te onderscheiden, ongeacht het ontwerp: door middel van de kleur. Een unieke en herkenbare kleur kan ervoor zorgen dat een bepaalde auto veel sneller in het collectieve geheugen belandt.

De meest iconische autokleur is zonder twijfel Rosso Corsa, maar daar gaan we het juist niet over hebben. De reden is simpel: Rossa Corsa is geen unieke kleur. Er zijn genoeg automerken die een vergelijkbare kleur in hun palet hebben. In dit lijstje gaan we kijken naar auto’s die niet alleen een herkenbare kleur hebben, maar ook een unieke kleur.

Dodge Challenger: Plum Crazy

We beginnen met een kleur uit een kleurrijk tijdperk: de jaren ’70. Zeker onder muscle cars was het een bonte bedoening. Mocht rood, blauw, groen of oranje niet gek genoeg zijn, dan had Dodge nog wat anders in de aanbieding. Vanaf 1970 konden klanten namelijk opteren voor paars. Naast kekke kleurtjes hielden de Amerikanen ook wel van kekke namen (wat dacht je van Sublime, Vitamin C en Go Mango). De paarse kleur werd daarom Plum Crazy gedoopt. Alhoewel Statutory Grape naar verluidt ook een kandidaat was. De kleur was te krijgen op onder meer de Challenger en de Charger. Vandaag de dag is paars nog steeds een hoogst ongebruikelijke kleur, maar toch zijn er auto’s die in de kleur Plum Crazy de fabriek verlaten. Dodge heeft de kleur namelijk in 2015 een comeback laten maken op de nieuwe Challenger en Charger.

DeLorean DMC-12: RVS

De DeLorean DMC-12 is niet herkenbaar vanwege zijn lakkleur, maar juist door het ontbreken daarvan. Alle geproduceerde exemplaren verlieten in roestvrijstalen uitmonstering de fabriek. Wel zijn er achteraf nog een drietal gespoten, maar dat was slechts bij wijze van proef. De afwezigheid van een lakkleur heeft zeker bijgedragen aan de cultstatus die de auto heeft gekregen. Het tijdloze ontwerp van Giugiaro en de vleugeldeuren hielpen uiteraard ook mee. Toch zou de DeLorean waarschijnlijk nooit een rol in Back to the Future gekregen als er gewoon een normaal kleurtje op zat. En zonder dat optreden was de auto toch niet zo iconisch geworden, hoewel liefhebbers dat wellicht liever niet horen.

Audi RS2: Nogaro Blue

In tegenstelling tot paars komt blauw behoorlijk vaak voorbij op auto’s, in alle mogelijke variaties. Toch kan ook blauw heel herkenbaar zijn, mits je als autofabrikant de juiste tint kiest. Nogaro-blauw bijvoorbeeld, de kleur die Audi leverde op de RS2. Inmiddels zijn we wel gewend aan het concept van de performance stationwagon, maar in 1994 was de samen met Porsche ontwikkelde RS2 echt uniek. Daar hoort dus ook een unieke kleur bij. Later bracht Audi Nogaro-blauw nog terug voor diverse special editions, maar bij deze kleur denk je nog steeds meteen aan de RS2.

Volvo 850 T-5R: Cream Yellow

Over stationwagons met unieke kleuren gesproken: wat dacht je van de Volvo 850 T-5R? Volvo kwam in 1995 verrassend uit de hoek met deze sportieve stationwagon. De Zweden wilden met deze auto een statement maken en een opvallende kleur komt daarbij goed van pas. De keuze viel op Cream Yellow, een unieke lichtgele kleur. De mate van geelheid kan per exemplaar verschillen, maar de 850 T-5R is in ieder geval van mijlenver te herkennen. Naast Cream Yellow was de T-5R nog leverbaar in twee andere kleuren (Stone Black en Olive Green). Uiteindelijk is ruim een derde van alle T-5R’s uitgevoerd in deze boterge(i)le kleur.

Alfa Romeo 156: Azzurro Nuvola

Als je echt zeker wilt weten dat je een unieke kleur hebt moet je kleuren gaan combineren. Dat deed Alfa met de parelmoerachtige kleur Azzurro Nuvola. De Italianen gebruikten deze kleur voor het eerst op de Nuvola concept en daar komt dus ook de naam vandaan. Nuvola is Italiaans voor wolk en het was bovendien een hoedtik richting coureur Tazio Nuvolari. De kleur bleef niet voorbehouden aan de concept car. Alfa ging de kleur ook leveren op onder meer de 156. Je moet wel hopen dat je geen lakschade krijgt met deze kleur.

Mercedes-AMG GT R: Green Hell Magno

Naarmate de tijd verstrijkt wordt het steeds lastiger om een kleur een auto te laten typeren. Veel kleuren zijn namelijk al ‘geclaimd’. Dat gold anno 2017 echter niet voor matgroen, dat alleen nog maar door wrappers werd gebruikt. Mercedes besloot deze kleur te kiezen als de introductiekleur voor de overtreffende trap van de AMG GT: de AMG GT-R. Of je Green Hell Magno nu een mooie kleur vindt of niet: de AMG GT-R zul je op deze manier niet snel met een andere auto verwarren. Ook Mercedes zelf heeft de kleur daarna niet meer op andere modellen of varianten gebruikt.

Bonus: Volkswagen Polo Harlekin

De derde generatie Polo was in diverse frivole kleuren te krijgen, maar het werd pas echt bijzonder toen Volkswagen al deze kleuren combineerde op één auto. De Polo Harlekin was geboren. Aanvankelijk was de Harlekin bedoeld als marketingstunt om de aandacht te vestigen op de mogelijkheden qua samenstellen. Wat Volkswagen waarschijnlijk niet aan had zien komen: er bleek vraag te zijn naar Polo’s met zo’n bont kleurenschema. Er zijn er uiteindelijk zo’n 3.800 van gebouwd. Als eerbetoon aan de originele Harlekin heeft Pon dit jaar een nieuwe Polo in dezelfde kleuren gehuld.

Er zijn vast nog wel auto’s waarvan jullie vinden dat deze toch echt in dit rijtje thuishoren. Schroom dus niet om aanvullingen te delen in de reacties!

Als je zelf ook interesse hebt in een auto met een zeer herkenbare kleur: bij The Collectables kan er geboden worden op een Volvo 850 T-5R in – jawel – Cream Yellow.

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.