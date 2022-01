Koop het oranje racemonster van een Nederlands racetalent

Deze lekker opvallende Ford Focus ST occasion is de ex van Rinus van Kalmthout, die je wellicht beter kent bij zijn ‘professionele naam’ Rinus Veekay.

Als het gaat om racende Nederlanders, hebben we niks te klagen. In bijna elke raceserie is er wel een Nederlands talent dat presteert op topniveau en we mogen natuurlijk de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 Max Verstappen niet vergeten. Van Porsche Supercup tot W Series tot Formule 1 tot Indycar: Nederlandse racers zijn overal.

Rinus Veekay

Nu we het toch hebben over Indycar: ook daar is nog niet zo lang een Nederlands talent te vinden. Zijn naam is Rinus van Kalmthout, maar dat zijn wel erg veel opeenvolgende rare letters voor de Amerikanen. Zij houden het vaak bij Rinus VK, wat op zijn Engels vaak als Rinus Veekay geschreven wordt. Goed, dat even over zijn naam, want zijn succes in de Indycar is veel leuker. Hij kwam als jonge racer onder de vleugels van het team Ed Carpenter Racing terecht en bleek daar goed te kunnen scoren. Hij pakte al de titel Rookie of the Year, pakte al de winst op het circuit van Indianapolis en werkt langzaam toe naar een titelkans.

Ex auto van Rinus Veekay

Dat even over de carrière van Rinus Veekay, want een dergelijk portfolio gaat vaak samen met dat je jezelf het een en ander kunt permitteren. Zo heeft Van Kalmthout in november 2020 bovenstaande bolide in ontvangst genomen. Een flink volgepakte Ford Focus ST in het besmettelijke kleurtje Orange Fury.

Ford Focus ST occasion

Nu, iets meer dan een jaar later, is Rinus Veekay alweer klaar met deze Focus. De knaloranje Ford Focus Estee, eh, ST, wordt namelijk aangeboden als occasion. Het gaat om een lekker vol aangeklede Ford Focus ‘ST3’ waar volgens Ford des tijds alles op is geïnstalleerd wat mogelijk was. Voor de liefhebber leuk: het enige wat er niet op zit is een automatische bak. Lekker zelf roeren dus in deze Focus.

In het jaartje dat Rinus heeft kunnen genieten van zijn Focus, zijn er 13.285 kilometers op de teller verschenen. Voor wie het even kwijt was: de Focus ST van de vierde generatie heeft de 2.3 EcoBoost voorin liggen, die in deze generatie 280 pk levert. Naar 100 sprinten doe je in zes seconden en de koek is pas op bij 250 km/u. Nette cijfers voor een mildhete Focus (onder normale omstandigheden zou er nog een Focus RS boven zitten).

Het kekste kleurtje wat je kunt krijgen op de Focus, de dikste uitvoering én hij is van een bekende racer geweest. De Ford Focus ST occasion van Rinus Veekay zoekt een waardige opvolger. De auto is opgevangen door Stern Ford in Hoofddorp, die de Focus aanbieden voor 39.995 euro. Sla maar toe!