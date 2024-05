Nederlander riskeert cel voor slopen auto’s in Knokke

Wie zijn billen brandt..

Dat niet iedereen naar Knokke gaat om auto’s te spotten bleek deze week. Het Openbaar Ministerie in Belgie vervolgt 2 jongeren die het blijkbaar nodig vonden om 7 (!) wagens te vernielen tijdens een nachtelijk uitstapje in de zomer van 2023. Daarvoor hangt ze nu mogelijk tot een half jaar boven het hoofd.

Zeven auto’s moesten het ontgelden. De krantenkoppen schreeuwen nog net niet ‘7 peperdure auto’s’ . Maar onder de slachtoffers bevonden zich onder meer een Porsche Panamera en een BMW. Het Nieuwsblad schrijft dat een getuige zag hoe ze geparkeerde voertuigen aan het beschadigen waren in de Elisabethlaan. Eenmaal ter plaatse kon de politie vaststellen dat ze 7 auto’s hadden beschadigd. Een avondje stappen eindigde dus in auto’s slopen.

Klaarblijkelijk hebben Nederlandse jongeren een slechte naam aan de Belgische kust. Onze typische directheid wordt blijkbaar niet ingetoomd na een paar Belgische pilsjes. Dus dat er hier een Nederlander bij betrokken is helpt niet voor de verhoudingen.

Terug naar de 2 helden waar we het hier over hebben. Het gaat om een 21 jarige Belg die volgens het AD al vier keer eerder veroordeeld is.

Misschien moeten de heren gewoon aanvoeren tijdens hun rechtszaak dat ze ontoerekeningsvatbaar waren tijdens hun daden. Een 52 jarige Belgische man die tussen 2017 en 2019 meer dan 66 auto’s beschadigde van toeristen in de regio van Knokke kwam met die verdediging weg destijds. Dit nadat hij zich door een gerechtspsychiater ontoerekeningsvatbaar had laten verklaren. Hij kwam er vanaf met een boete van € 2.500.

Uitspraak in deze zaak is op 18 juni. Dan zullen we zien wat er in 2024 staat op het slopen van auto’s.

Foto: Autoblog Spot in Knokke uit 2007

via: AD