Overheid krijgt Nederlander niet in elektrische auto

Den Haag moet iets gaan verzinnen om de Nederlander a.k.a. particulieren in een elektrische auto te krijgen.

En dan hebben we het met name over particulieren. Want de zakelijke rijder is, al dan niet met een vriendelijk doch dringend verzoek van de werkgever, wel te vinden in een EV. Een volgend kabinet moet serieus nadenken hoe ze dit gaan aanpakken.

Het heeft allemaal te maken met de doelstellingen om Nederland in 2050 klimaatneutraal te maken. Een belangrijk onderdeel van dit plan is dat Nederlanders massaal afscheid nemen van hun benzine of diesel en in een EV gaan rijden. En ja, een theoretisch rapport kan zo’n doelstelling hebben. De praktijk is niet zo makkelijk.

Pijnpunten

Nieuwsuur sprak onder andere met de ANWB over dit onderwerp. Er zijn zat mensen die gerust elektrisch willen gaan rijden, maar er zitten op dit moment nog te veel hobbels in de weg. Deze drie pijnpunten zorgen ervoor dat het subsidiepotje maar niet opraakt dit jaar:

Elektrische auto’s zijn voor de meeste particulieren te duur

Onzekerheid over laadkosten

Onduidelijke overheid

Laten we beginnen met het eerste. Een deftige EV voor het hele gezin heeft al gauw een nieuwprijs van zo’n 45.000 euro. Een subsidie van 2.950 euro gaat een particulier niet over de streep trekken. In Frankrijk krijg je 5.000 euro subsidie op een nieuwe EV en in Duitsland bijna 7.000 euro. Dan is Nederland met een bedrag van nog geen 3.000 euro vrij schamel als je kijkt naar de nieuwprijs van een EV.

Het tweede dan, de onzekerheid over laadkosten. Natuurlijk fluctueren de benzine- en dieselprijzen ook. De energiecrisis van verleden jaar zit bij veel Nederlanders nog in het achterhoofd. Als de energieprijzen weer in rap tempo gaan stijgen kan elektrisch rijden weer duur gaan uitpakken. Niet iedereen heeft een oprit, al dan niet met zonnepanelen.

Het derde punt is een onduidelijke overheid. Nu hebben EV’s nog allerlei voordeeltjes. Die worden langzaam afgebouwd. Wat de overheid daarna gaat doen? Dat weten ze zelf ook nog niet. Die onduidelijkheid maakt particulieren afwachtend. De wegenbelasting kan voor een EV veel steviger uitpakken door het zware gewicht in vergelijking met een vergelijkbare benzineauto. En betalen naar gebruik in plaats van MRB heeft nu al vertraging opgelopen.

Kortom, het laatste woord is er nog niet over gezegd. De ANWB hoopt dat het demissionaire kabinet nog knopen doorhakt om duidelijkheid te geven. Bijvoorbeeld wegenbelasting op 0 euro houden voor volledig elektrische auto’s. De rest is aan een volgend kabinet.