Dodelijk ongeluk leidt tot onderzoek naar dit merk

Pas kort op de markt, maar nu al onder het vergrootglas door een noodlottig ongeluk

Verschillende media berichten over een onderzoek dat de NHTSA in de Verenigde Staten uit aan het voeren is naar de Vinfast VF8. Aanleiding zou een dodelijk ongeluk zijn van een familie van 4. Er zouden mogelijk problemen zijn met de stuurinrichting van het model waarmee het gezin reed.

De familie in kwestie (vader, moeder, twee kinderen), leende de auto van een collega. Deze collega diende een aantal dagen na de crash een klacht in bij de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). De partij die over alle recalls gaat in de Verenigde Staten (ook als het over Tesla OTA recalls gaat). De eigenaar van de betreffende Vinfast VF8 had namelijk zelf al eerder meegemaakt dat de auto plotseling een stuurbeweging maakte door een volgens hem foutieve lane-assist ingreep.

Onderzoek naar Vinfast VF8

Hoe tragisch ook, op basis van 1 verhaal is het natuurlijk lastig oordelen. Maar de NHTSA geeft aan dat ze inmiddels 11 afzonderlijke klachten binnen hebben over de 2023 Vinfast VF8, waarvan de meest gaan over actieve veiligheidssystemen als lane-departure en de botswaarschuwing. Maar er zijn ook klachten over de automaat die plotseling in P schiet tijdens het rijden en het wegvallen van alle vermogen bij 80 mijl per uur.

Het model heeft dus hun buitengewone interesse, zodanig dat de NHTSA een onderzoek naar het model is gestart in de Verenigde Staten. De start van Vinfast die sinds 2023 auto’s levert in de Verenigde Staten mag je dus wel ‘rocky’ noemen. Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd.

Nu vraag je jezelf wellicht af hoeveel Vinfast VF8’s er eigenlijk in Nederland rondrijden? Een snelle check laat zien dat er op dit moment 12 stuks op kenteken zijn gezet.

Eerder schreven we al een opmerkelijk verhaal over Vinfast en hoe een influencer die kritiek had op dit merk, opgepakt werd.

via: Thedrive.com