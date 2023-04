Nederlander vindt dat Verstappen te makkelijk wint

Wint Verstappen te makkelijk? Dat is wel de mening van een bekende Nederlander.

Het F1 seizoen is drie races oud, maar nu al is duidelijk dat Verstappen dit jaar zijn derde wereldtitel pakt. Jullie wisten dat overigens al na de wintertests, toen wij dit hete nieuws braken. De RB19 is veruit de beste auto van het veld. Niet alleen meer in de races, zoals vorig jaar ook al het geval was, maar ook in kwalificaties.

Dat betekent dat Verstappen eigenlijk alleen Perez hoeft te verslaan. En we hebben al gezien dat dit over een heel jaar geen probleem zal zijn voor onze held. Tuurlijk, Perez zal af en toe een keer sneller zijn en wellicht nog wat races pakken. Maar meer dan dat zal er niet inzitten voor de Mexicaan. Tenzij zijn vader een paar keer een wielmoer losschroeft bij MV1.

Bovenstaande is een beetje dubbel voor de Nederlandse F1 fan. Want natuurlijk is het leuk dat Verstappen ongekend succesvol is in de koningsklasse. Maar de zondagen worden er niet enerverender meer door. Het zou natuurlijk ideaal zijn als Max het kampioenschap er elk jaar in de allerlaatste ronde uitsleept na een kneiterhard gevecht met Hamilton, Leclerc en Alonso. De natuur van de F1 is echter dat het vaker zo is als dit jaar dan in 2021.

Steeds meer Nederlanders voelen ook merkbaar de verveling een beetje toeslaan. Zo ook Kees van de Grint. De ingenieur die faam maakte in de racesport als de Bridgestone bandenman van Michael Schumacher, vindt het allemaal wel erg makkelijk gaan voor Max Verstappen. Daarbij legt hij zijn focus op de DRS. Red Bull en Newey hebben daar namelijk ook nog een aerodynamisch foefje mee uitgevoerd. De DRS van Red Bull is daardoor nog effectiever dan die van andere teams. Kees heeft daar aan een kant bewondering voor:

Je hebt andere auto’s gezien die in de DRS zitten en dan komen ze er nét naast. Maar de Red Bulls rijden er zo makkelijk aan voorbij. Dat is een groot compliment aan het team van Red Bull, dat ze daar ook aan gedacht hebben om ook in die richting te ontwikkelen. Dus petje af daarvoor. Kees van de Grint, heeft een onverklaarbare aantrekkingskracht op Jos Verstappen

Aan de andere kant vindt Kees het eigenlijk maar niks dat het zo wel erg makkelijk wordt voor Red Bull:

Ik ben nooit voorstander van deze kunstmatige ingreep geweest. Ik vind dit niks. Racen is iemand achter je houden en de ander moet een gaatje vinden om er voorbij te gaan. Dit heeft niets met racen te maken. Dat kan eigenlijk iedereen, iemand op het rechte stuk voorbijrijden. Ik zou liever geen DRS zien en dan zien hoe Verstappen dat gaatje forceert. Maar dat ligt niet aan Red Bull noch aan Verstappen, dat ligt aan de regelgever. Of een beetje aan de sport, want als je dit soort kunstgrepen nodig hebt, dan is de sport niet helemaal gezond. Als dat reglementair toegestaan is, dan wil je er het beste van maken. Dat hebben zij heel duidelijk gedaan. Kees van de Grint, zou liever geen DRS zien

Waarvan akte. Is het dit jaar echt te makkelijk voor Max? Of zie jij Max het liefst álle races makkelijk winnen? Laat het weten, in de comments!