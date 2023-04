Familie Schumacher klaagt blad aan na ‘interview’ met Michael

De familie Schumacher klaagt een blad aan nadat zij een interview met Der Schumi hadden gepubliceerd.

Tijdschriften moeten nu eenmaal verkopen. Dus ze schrijven wat de mensen willen lezen. Logisch. Online is dat natuurlijk niet anders. Je bent altijd op zoek naar om een onderwerp zo interessant mogelijk te maken. Die balans kan soms iets te veilig zijn of dus juist iets te spannend.

Maar soms kun je er dus ook extreem overheen gaan. Dat deed Die Aktuelle. Nee, dat is niet zoiets als de Aktueel – het meest pikante tijdschrift ooit in een Leesmap – maar een Duits roddelblad. Die hebben namelijk een interview gepubliceerd met niemand minder dan… Michael Schumacher.

Ongeval

Sinds Michael Schumacher dik negen jaar geleden een ernstig skiongeval had, is er bijna niets van hem vernomen. Elk klein beetje Schumacher-nieuws dat naar buiten komt, is in Duitsland daardoor meteen groot nieuws. Michael Schumacher is een nationale held, een status die Sebastian Vettel of andere Duitser coureurs nooit hebben bereikt. De minimale informatievoorziening van de afgelopen negen jaar draagt daar niet aan bij.

Wat ze hebben gedaan bij Die Aktuelle: met behulp van AI hebben ze een interview gebrouwen. Dat hebben ze vervolgens geprint en uitgebracht. Er stond alleen in hele kleine lettertjes vermeld dat het geen écht interview betrof.

Familie Schumacher klaagt blad

Voor de familie Schumacher maakt dat niet uit. Die klagen het roddelblad namelijk keihard aan. Dat melden ze aan persbureau Reuters.

Bij Aktuelle hadden ze alle informatie van de afgelopen negen jaar gebruikt. Die informatie is op een hoop gegooid en daar heeft de AI een interview van gemaakt. Daarbij wordt er geschreven vanuit het oogpunt van Michael Schumacher. Dat is namelijk hoogst ongebruikelijk, daar er niet eens bekend is of hij überhaupt kan spreken of in welke mate hij bij bewustzijn is. Of het geschreven met ChatGPT is niet bekend.

Via: Nu.nl