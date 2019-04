Nederlander wil binnen jaar al af van zijn 812 Superfast

Toch niet helemaal naar smaak?

Wat moet het toch heerlijk zijn om geld als water te hebben. Je koopt een nieuwe supercar, wacht enkele maanden op de levering en daar is ‘ie dan eindelijk. Na enkele maanden begin je te twijfelen. Nee, dit is het toch niet. En hopla, de supercar duikt op als occasion in hoop het ding voor een goede prijs door te verkopen.

Het is slechts een scenario die je zou kunnen verzinnen bij het zien van deze Ferrari 812 Superfast. De supercar werd op 2 mei 2018 nieuw geleverd in Nederland. De eigenaar heeft volgens de RDW maar liefst 530.165 euro afgetikt voor de 812, waarvan 94.117 euro alleen al de BPM betreft. Dit maakt de Ferrari één van de duurste, zo niet de duurste 812 op Nederlands kenteken.

Binnen een jaar na aankoop duikt de supercar op als occasion. De eigenaar was zijn Ferrari blijkbaar Superfast weer zat. Met de auto is slechts 3.582 kilometer gereden en de Italiaan moet 529.950 euro opbrengen. Veel buitenlucht heeft de auto niet gezien. Dit is dan vermoedelijk dan ook de reden dat de auto met kenteken SN-967-G nooit is gespot op Autojunk.

Met de specificatie is in elk geval weinig mis. De eigenaar koos voor de kleur Rosso Fuoco met een bruin lederen interieur en de Daytona carbon sportstoelen. De standaard uitlaat is vervangen voor een uitlaatsysteem van Capristo, maar naar wens kan het fabriekssysteem teruggeschroefd worden. Je kunt de advertentie hier bekijken.