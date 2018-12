Dit hebben de Nederlandse Ferrari 812’s gekost

Altijd leuk om te zien in hoeverre er met geld is gesmeten om de auto samen te stellen.

In tegenstelling tot de meeste andere automerken, zijn de opties van een Ferrari peperduur. Dit brengt tot resultaat dat letterlijk de ene Ferrari de andere niet is qua prijs. Dit jaar is het leveren van de 812 Superfast in Nederland begonnen en het merk kan in Nederland spreken van een klein succesje. Voor een auto die qua prijs (bijna) een half miljoen euro kost, doet de 812 Superfast het helemaal niet slecht. Het 800 pk sterke monster uit Maranello is geliefd. Tijd voor een prijscheck. Hebben die Nederlanders bezuinigd op de specificatie, of zijn ze lekker losgegaan? Er waren een paar dingen op. Zo lopen de prijzen sterk uiteen en datzelfde geldt voor de kleuren. We beginnen met de ‘goedkoopste’ en eindigen met de voorlopige duurste die op Autojunk is gespot. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

SF-137-R – 406.797 euro

Met iets meer dan 400.000 euro de instapper van het lijstje. Qua opties en kleur is de eigenaar voorzichtig te werk gegaan. Wel een dikke V12 rijden, niet willen opvallen.



TJ-847-B – 419.381 euro

Wederom een grijze 812. Deze is wat donkerder van kleur. Staat niet gek.



RT-564-H – 430.822 euro

De bekende Ferrari van kunstenaar Joseph Klibansky. In het wit, net als zijn andere auto’s.



RV-857-P – 451.059 euro

De eerste rode van het lijstje. Qua prijs zit deze bijna 50.000 boven de goedkoopste 812.



TF-352-R – 458.948 euro

De beer is los. Wederom een rood exemplaar, al is de ene rood de andere niet.



SR-831-K – 477.875 euro

Nu beginnen de prijzen flink op te lopen. Ook een grijze 812 kan duur uitvallen. Daar is deze auto een prima voorbeeld van.



RS-860-N – 484.947 euro

Ook dit is een vrij bekende Ferrari onder het spottersgilde. Niet veel te zien op het circuit. Wel in de betere winkelstraten van ons land.



SF-491-H – 497.608 euro

Hallo hé. Nu kruipen we richting de 500.000 euro. De grens waar klanten opties aanvinken alsof ze gebakjes bij de bakker kiezen.



SB-337-P – 505.661 euro

Van een bekende Quote 500-meneer die niet op een paar centen hoeft te kijken. Niet zo vreemd dat deze gele banaan rijk is uitgerust.



SF-187-D – 521.558 euro

Klein bedrag, pinnen mag. Je durft bijna niet van je auto weg te lopen na het afrekenen van zo’n geldbedrag!



TF-470-Z – 524.558 euro

De tweede blauwe van Autojunk en op dit moment het duurste gespotte exemplaar. Deze auto is 117.761 euro duurder in vergelijking met de eerste 812 van dit lijstje. Zoals gezegd, de optielijst van Ferrari is er eentje van de buitencategorie.