Welke oude jonge hatchback moet ik eigenlijk kopen?

Even geen V12 youngtimer, maar aandacht voor auto's die je daadwerkelijk kan kopen.

Wie wel eens gezocht heeft naar een betaalbare, niet al te dure compacte hatchbacks met een lage kilometerstand zal ze weleens tegengekomen zijn. Oude auto’s met ogenschijnlijk veel te jonge bouwjaren. Overduidelijk kinderen van de jaren ’90, maar met ‘Datum eerste toelating: januari 2009’ of zelfs jonger. Hoe zit dat eigenlijk? Klopt dat wel? En zijn die modellen eigenlijk de moeite waard? Of kun je beter gaan kijken naar ‘de nieuwe versie’?

Het gaat in dit geval om drie populaire modellen die erg lang geleverd zijn: de Fiat Punto Classic, Peugeot 206+ en Renault Clio Campus. Op zich was deze keuze van de fabrikant vrij eenvoudig te verklaren. Een automerk maakt om de zoveel tijd een nieuw model. Dat wil niet zeggen dat het oude model niet voldoet aan eisen van sommige consumenten. Vaak zie je dat oudere modellen met een facelift op exportmarkten nog even geleverd worden. Dat is een beetje het geval met deze auto’s.

De Fiat Grande Punto, Peugeot 207 en Renault Clio III zijn uitstekende auto’s. Echter, omdat de sprong behoorlijk was, besloten de drie mediterraanse autofabrikanten om de oude modellen nog even in productie te houden. In Nederland stonden de ‘actiemodellen’ gewoon zij aan zij met hun opvolgers, een vreemde gewaarwording. Per model gaan we kijken: is het goedkope model de moeite waard, of kun je automatisch beter gaan voor het nieuwe model?

Casus 1: Fiat Punto Classic

Periode leverbaar in Nederland: 2006 – 2009

Hoe zat het ook alweer?

De Fiat Punto is grofweg in drie generaties te verdelen. Dit is de laatste variant van de tweede generatie, die Fiat ‘188’ noemt. Het is nog een echte Fiat. In 2005 lanceerde Fiat naast de Grande Punto, deze Punto Classic. Er was een zeer beperkte keuze qua uitvoeringen, op zich logisch: deze auto was er voor de mensen die lagere eisen stelde aan luxe en prestaties. Wie dat wenste, moest zich wenden tot de nieuwe Grande Punto.

Welke uitvoeringen waren er destijds?

Qua motor was de keuze zeer beperkt: enkel een 1.2 met 60 pk behoorde tot de mogelijkheden. Dat is overigens geen enkel probleem, want die 1.242 cc metende viercilinder is een betrouwbaar en soepel motortje. Gewoon een prima blokje. Er waren vier uitvoeringen, zorg dat je de ‘Edizione Cool’ kiest, die heeft (zoals de naam al een beetje weggeeft) airconditioning. De ‘Lusso’ heeft dat ook, maar alle andere modellen hadden dat niet standaard.

Hoeveel euro’s ben ik kwijt?

Een vijfdeurs Punto Classic 1.2 Edizione Cool uit 2009 met 100.000 km op de klok kost tussen de 3.500 en 4.000 euro.

Welke moet ik kiezen?

Dit is misschien wel de makkelijkste keuze: ga voor de nieuwe. Altijd. De Punto Classic voelt van de drie evergreens het meest bejaard aan en niet op een goede manier. Het interieur is lelijk, het exterieur is niet zo mooi (het origineel was veel fraaier), de rijeigenschappen zijn uiterst matig te noemen, de veiligheid staat op een zeldzaam laag niveau en roest is echt een issue (subframe, ophanging). Daarentegen was de Grande Punto juist een enorme vooruitgang. Het heeft geen zin om uit te wijden over dit punt. De Grande Punto is zoveel beter op alle punten, dat een vergelijk zinloos is. Ga voor die Grande Punto. Mocht je het niet begrijpen: laat die Punto Classic links liggen. Blegh.

Casus 2: Peugeot 206+

Periode leverbaar in Nederland: 2009 – 2012

Hoe zat het ook alweer?

Bij de 206 zit het net even iets lastiger. De 207 was behoorlijk gegroeid en voor sommigen was de 107 net even te veel een gemotoriseerd winkelwagentje. De 206 bleef nog even leverbaar náást de 107 en 207. Net als bij de 205 koos Peugeot voor de namen ‘Forever’ en ‘Generation’. De 206 bleek nog altijd populair, dus werd de auto flink gefacelift, zowel van binnen als van binnen, zodat de auto er nog even tegenaan kon.

Welke uitvoeringen waren er destijds?

De motoren van de 206+ werden allemaal overgenomen van de oude 206, geen moderne VTi motoren in de 206+. De 1.1 viercilinder was en is altijd te licht voor de 206 geweest en moet ten alle tijde worden overgeslagen. De 1.4 achtklepper is daarentegen een bijzonder fijn motortje en moet je altijd verkiezen boven de 1.1. Qua uitrusting was er enorm veel keuze. De XR, Acces Lite en Accent mag je overslaan. De XS is de leukste uitvoering. Ook waren er diverse actiemodellen (Milesime, Sportium, Urban Move) die het overwegen waard zijn. Die zijn wel wat jonger en dus wat duurder.

Welke moet ik kiezen?

Bij deze is het voornamelijk van belang hoe je gebruik denkt te gaan maken van de auto. De 207 is een van de meest volwassen aanvoelende B-segment auto’s. De auto is erg ruim en comfortabel. Ideaal voor de lange afstanden. De 206+ lijkt weliswaar wat op de 206, maar deze auto is niet alleen 200 kilogram lichter, je voelt ze stuk voor stuk. De 206 heeft een erg leuke old-school charme. Daarbij heeft Peugeot écht werk gemaakt van de 206+.

Hoeveel euro’s ben ik kwijt?

Een vijfdeurs 206+ XS 1.4 uit 2009 met 100.000 km kost ongeveer 4.500 euro.

Casus 3: Renault Clio II Campus

Periode leverbaar in Nederland: 2006 – 2009

Hoe zat het ook alweer?

De eerste en tweede generatie Clio waren nog echt ‘kleine’ autootjes. Bij de derde generatie groeide de Clio aanzienlijk. Dat zorgde voor een gat in het gamma, de Twingo liep op zijn laatste benen en zou enkel als driedeurs geleverd worden. De Clio Campus was een licht gefacelift variant die vooral als prijsknaller werd aangeboden. Renault was overigens zeer te spreken over deze basis, want de auto zou op andere markten nog een hele lange tijd leverbaar worden, zelfs met een Clio IV neus!

Welke uitvoeringen waren er destijds?

Bij Renault was er meer keuze dan bij Fiat. De Clio Campus kon gekozen worden met maar liefst vier motoren: een 1.2 achtklepper (60 pk), 1.2 16v (75 pk), 1.4 16v (98 pk) en een 1.5 dCi (75 pk). Beide zestienkleppers hebben de voorkeur, de 1.4 is zelfs best wel vlot. Qua luxe niveau’s moet je de ‘Acces’ overslaan: die hadden nul komma niets luxe aan boord. Let op: airco was in bijna alle gevallen een optie!

Welke moet ik kiezen?

Dat is een lastige. Het is een beetje om het even en het hangt vooral af van de prijs. Zo’n Clio Campus heeft een paar voordelen op financieel gebied. Het is een typisch Frans autootje: comfortabel, dartel en charmant. Ook als niet Renault Sport is deze generatie erg vermakelijk. Aan het dashboard is overigens wel te zien dat de auto zijn roots heeft uit de jaren ’90. Dat is geen ramp, maar het betekent wel dat je 10 jaar oude auto een 20 jaar oud interieur heeft. De Clio III heeft zeker onze voorkeur, maar gaat het om de ‘boodschappenkilometers’, dan is het een prima optie.

Hoeveel euro’s ben ik kwijt?

Ze zijn ietsjes duurder dan de Punto’s, maar goedkoper dan de 206+ modellen. De Clio Campus met 1.4 motor, airco en vijf deuren kost zo’n 4.000 euro. Ook in dit geval staat er dan een ton op de klok.

Conclusie:

Dan nu de vraag: moet je zo’n uitloopmodel willen? Afhankelijk wat je eisen zijn. Als je met een beperkt budget op zoek bent naar een relatief jong autootje voor erbij, zonder dat de kosten uit de hand lopen, dan kun je een goede deal doen. Als het zou gaan om je eerste auto voor alle kilometers: dan is het aan te raden om te kijken naar de nieuwere versie.

Van de drie uitloopmodellen is de Peugeot 206+ de meest geslaagde. Peugeot heeft er een compleet nieuwe neus op geboetseerd en het interieur is ingrijpend verbeterd. De 206+ is ook verreweg de meest prijzige, maar het is ook de beste optie ten opzichte van zijn voorganger. Bij de Clio hebben we een lichte voorkeur voor de II en de bij de Punto Classic is het duidelijk: altijd voor de Grande Punto gaan.