Nederlanders bouwen illegale tribune langs circuit Monza

De politie onderschepte zo’n 80 Nederlanders die een illegale tribune aan het bouwen waren langs het circuit in Monza.

We snappen het wel, hoor. Formule 1 is niet een goedkope sport. Als je alle drie de dagen wil meemaken zit je al naar bedragen met vier cijfers te kijken. Er zullen vast mensen zijn die willen meekijken, maar geen geld hebben of geen zin hebben om geld uit te geven.

Nederlanders bouwen illegale tribune bij Monza

Zo ook een groepje Nederlanders. Tenminste, hun motieven zijn niet bevestigd. Het motief lijkt simpel: voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Letterlijk. De politie in Italië onderschepte een clan Nederlanders die met bouwmaterialen in de weer waren langs de baan. Dit om als doel ter hoogte van de eerste bocht een illegale tribune te bouwen om de GP van Monza te kunnen volgen. Creatief, dat wel. Legaal, dat helaas niet.

Alcohol

Het ging om zo’n 80 personen die met bouwmaterialen een illegale tribune wilde bouwen langs het circuit van Monza, waarvan het merendeel Nederlands was. Volgens de politie was een groot deel ervan duidelijk onder invloed van alcohol. Het roept vragen op. De hamvraag is wat ons betreft waarom je helemaal naar Italië afreist voor dit soort perikelen wanneer Zandvoort vorige week was. Alcohol doet geinige dingen met je lichaam.

De politie heeft de bouwmaterialen ingenomen en het tachtigtal Nederlanders dat de tribune probeerde te bouwen gevraagd zich te identificeren. Wat de uitkomst is en wat voor sancties hierop verzonnen zijn, is niet bekend. Wel is bekend dat de Nederlanders nu alsnog met een toegangskaartje de race moeten bekijken. We hopen toch voor ze dat ze die kaartjes nog hadden, anders ben je toch voor niks naar Italië gereisd. (via Gazzetta)