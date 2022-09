Koop de Porsche 928 van een Nederlandse voetballer

Welke Nederlandse voetballer had er zo veel smaak dat deze lekkere Porsche 928 GT zijn vervoer was?

Een belangrijk exportproduct van Nederland: voetballers. Een aantal Nederlanders die hun vleugels uitsloegen zijn uitgegroeid tot legendes. Daarbij hoort dat je soms de hele wereld verkent. En vervolgens aldaar een huis en auto nodig hebt.

Porsche 928 GT van Nederlandse voetballer

Dan ren je natuurlijk gelijk naar de dichtstbijzijnde dealer waar ze exoten verkopen en koop je het nieuwste wat er is. Dat deed een Nederlandse voetballer in 1989 met de lokale Porsche dealer om deze 928 GT te kopen. Over wie hebben we het dan? Onze eigen Marco van Basten.

Marco van Basten

Marco van Basten was actief van 1981 tot 1995, waar de laatste helft van die periode (’87 tot ’95) hij uitkwam voor AC Milan. Daar heeft hij deze Porsche dus in 1989 gekocht en hij heeft een ietwat veilige specificatie uitgekozen. Het gaat om een exterieur in wat wij denken dat Forest Green is met zwart leer binnenin. Opvallend: de meeste 928’s hebben @jaapiyo-approved oranje knipperlichtglazen, maar de Porsche 928 GT van Marco van Basten heeft witte pinkers. Daardoor heeft de voorkant nogal een 968-uitstraling, als je het ondergetekende vraagt.

928 GT

Qua motor heeft Marco van Basten wel een erg leuke 928 gekozen: de GT. Je had de reguliere 928, 928 S en 928 S4, maar de topversies waren de GT en de latere GTS. De 928 van Van Basten komt uit het eerste jaar van de 928 GT. Het betekent een 5.0 liter grote V8 met 330 pk en een handbak.

Kopen

Marco van Basten en de eigena(a)r(en) daarna zijn voorzichtig geweest met de Porsche 928 GT, want hij is in prima staat. Ook is er maar 78.529 km mee gereden. Voor een 33 jaar oude auto is dat meer dan respectabel. De 928 GT staat nog in Italië, waar Van Basten hem heeft gekocht en gebruikt. Het geeft toch wat extra flair aan deze 928.

De Porsche 928 GT van Marco van Basten staat te veil bij Catawiki. Er is al 40.000 euro op geboden en er zijn nog 8 dagen te gaan. Er wordt geschat dat het ding tussen de 69.000 en 75.000 euro moet opleveren. Wat het echt wordt moet dus nog blijken. Kijken, bieden en wellicht dus kopen kan op de advertentie op Catawiki.