Toyota GR86 met driecilinder turbo kan onze redding zijn

Toyota werkt aan versies van de GR86 met een driecilinder turbo. Klinkt als een downgrade, maar we mogen er blij mee zijn.

Toyota doet hun best om een rots in de branding te zijn voor mensen die in deze moeilijke tijden een leuke sportieve auto zoeken. De GR Yaris slaat in als een bom, de GR Supra doet denken aan goede oude tijden en dan is er natuurlijk nog de GR86. De opvolger van de GT86 is zo simpel als een sportauto wordt, met eindelijk een beetje vermogen erbij. Voorin ligt een Subaru-motor: de 2.4 liter grote boxer zonder turbo’s en dergelijken, die nu 234 pk levert. Genoeg om van deze lichtvoetige coupé een kekke sportauto te maken.

Toyota GR86 met driecilinder

Toyota kijkt nu echter naar een nieuwe motor voor de GR86. Een driecilinder. Dat klinkt als een grote downgrade en qua motorgrootte is dat natuurlijk waar. Qua vermogen is het overigens een fijne upgrade. Het gaat namelijk om de G16E-GTS, die je kunt kennen uit de Toyota GR Yaris en Corolla. Een 1.6 liter driecilinder turbo dus met 261 pk. En ja, Gazoo Racing heeft al een paar exemplaren van de GR86 met driecilinder gebouwd. Waarom ineens deze motor voor de auto?

Racen

Initieel wil Toyota gaan racen met de driecilinder GR86 in de Super Taikyu serie in Japan. Motorsport is waar Gazoo Racing goede testresultaten haalt, aldus Gazoo Racing’s hoofdingenieur Naoyuki Sakamoto. Later gaat het team besluiten of deze motor het ook gaat schoppen tot de straatversie van de GR86. Maar dat is niet alles: deze motor kan voor ons als petrolheads ook iets moois betekenen.

Synthetische brandstof

Sakamoto zegt namelijk dat de driecilinder in de Toyota GR86 een perfecte test is voor Toyota’s nieuwste proeven met klimaatneutrale en synthetische brandstoffen. De auto is dus een stap voor Toyota om te kijken of ICE-aandrijving nog kan blijven leven. Hoezee! Waarom er dan zo moeilijk wordt gedaan met het vervangen van de originele motor in de GR86: Toyota wil de ontwikkelingen doen met hun eigen materieel en niet met een motor die eigenlijk van Subaru is. De G16E-GTS is de motor waarmee Toyota momenteel goede zaken doet.

Kortom: een testplatform voor synthetische brandstoffen en de driecilinder is wellicht een manier om de Toyota GR86 nog wat meer pk te geven. Een interessante ontwikkeling. (via CarSales)