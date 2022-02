Het gaat nog niet lekker met bedrijfswagens in Europa

Een goed begin is het halve werk. Maar van een goed begin is nog geen sprake als het gaat om de bedrijfswagens in Europa in 2022.

De problemen in supply chain zullen voor een groot deel ook het beeld gaan vormen in 2022 als het gaat om de verkopen. Van zowel personenauto’s als bedrijfswagens. En dat zie je als je de bedrijfswagenverkopen van januari 2022 in Europa erbij pakt. De European Automobile Manufacturers Association (ACEA) heeft de cijfers bekendgemaakt en schetsen geen rooskleurig beeld.

Bedrijfswagens Europa

De verkopen van bedrijfswagens in Europa in januari 2022 zijn met 11 procent gedaald in vergelijking met een jaar geleden. Het heeft niet zozeer met tegenvallende vraag, maar met het tegenvallende aanbod te maken. Fabrikanten kunnen nu eenmaal niet op volle toeren produceren door de chiptekorten. Van de belangrijkste Europese markten noteerde alleen Italië een gelijkwaardig resultaat. Andere Europese landen zagen veel minder verkopen. In Spanje daalde de verkoop van bedrijfswagens in januari 2022 met 20 procent. In Frankrijk met 17 procent en in Duitsland met 3 procent.

Bedrijfswagens Nederland

Kijken we lokaal naar Nederland, dan is ook hier een daling zichtbaar. In de eerste maand van dit jaar werden 6.998 bedrijfswagens verkocht. Ter vergelijking, in januari 2021 waren dit er 8.366. Kortom, een daling van meer dan 16 procent. In totaal werden meer dan 125.000 bedrijfswagens in de EU verkocht in januari 2022. Dat waren er 140.966 een jaar geleden.