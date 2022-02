Ferrari 296 GTB Cavalcade is schitterend groen

We hebben een nieuw lid voor #teamgroen: deze Ferrari 296 GTB Cavalcade. Nice!

De afgelopen weken heeft Ferrari ons lekker gemaakt met diverse ‘Cavalcade’-edities. Denk aan deze groene 812 Cavalcade en de rode SF-90 Special Edition.

Mocht jij je afvragen wat ‘Cavalcade’ precies is, dan ben je zeker niet de enige. Ondanks dat we het al een keer hebben opgezocht, moesten we nogmaals even diep graven. Cavalcade is een groot Ferrari-evenement waarin Ferrari-eigenaren in hun Ferrari’s achter andere Ferrari’s aan kachelen. Ok, nu niet meer vergeten!

Cavalcade

Het zijn van die eenement waar de Nouveau Riche zich kan etaleren. Vervolgens een beetje Beluga wegspoelen met champoepel en door naar de volgende halte. Wel even Moeder de Vrouw laten rijden na twee glazen, uiteraard. Enfin, dit jaar is het tiende jaar dat dit enorme evenement gehouden wordt.

Om het jubileum van het evenement luister bij te zetten, heeft Ferrari dus diverse special editions. Zelfs Porsche doet dat (nog) niet op deze schaal, maar het zal ongetwijfeld lucratief zijn. De Ferrari 296 GTB Cavalcade is immers de vijfde van de serie, zo laat Ferrari op Gesichtbuch weten.

Ferrari 296 GTB Cavalcade

De kleur is echter beeldschoon. Natuurlijk kun je een andere smaak hebben, maar Argento Siracusa vinden we ingetogen en stijlvol. Opvallend onopvallend, zeg maar. De kleur doet ons een beetje denken aan ‘Aventuringroen’ van Porsche.

Daarnaast zien we dat er een sticker is met het nummer ’39’. Daar zal vast een historisch verantwoorde reden voor zijn. In technisch opzicht is het verder ‘gewoon’ een Ferrari 296 GTB, dus een combinatie van een V6 met twee elektromotoren.

De V6 levert 663 pk, de elektromotor 167 pk. Gezamenlijk leveren ze 830 pk die via een achttraps automaat met dubbele koppeling over gebracht wordt enkel en alleen de achterwielen. Van 0-100 km/u sprinten is in 2,9 seconden achter de rug, de topsnelheid is ‘meer dan 330 km/u’.

