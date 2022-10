Nederlanders klimmen massaal op de motorfiets

We rijden steeds meer op een motorfiets, het aantal motoren in Nederland tikt nu de 800.000 aan.

Dit komt naar voren uit cijfers van de RAI Vereniging, BOVAG en de RDC. Hieruit blijkt dat er in Nederland op 1 oktober dit jaar 793.122 motoren waren. Dit is het hoogste niveau in veertien jaar. Wij Nederlanders gaan dus steeds vaker op de motor op pad en schaffen er daarvoor eentje aan.

Aantal motoren Nederland

Dit jaar zijn er 13.574 nieuwe motoren bijgekomen. En het jaar is nog geeneens afgelopen! De verwachting is dat er nog wel wat kentekens van motoren bijgeschreven gaan worden. De stijging tot nu toe is anderhalf procent meer dan dezelfde periode verleden jaar. In autoland zien we een toename van elektrische auto’s, bij motoren is het niet anders. In de eerste drie kwartalen van 2022 verdubbelden dit zelfs in vergelijking met een jaar eerder. Er werden namelijk 336 elektrische motoren verkocht. Nederland heeft nu in totaal 1.434 elektrische motoren. Lijkt weinig, is het ook wel. Maar de weg omhoog is gevonden.

Ondergetekende heeft een motorrijbewijs en heeft een paar jaar lang een motor gehad. Toch heb ik deze de deur uitgedaan om verschillende (praktische) redenen. Met mij zijn er anderhalf miljoen Nederlanders die een motorrijbewijs hebben en de helft heeft net zoals ik geen motor.

Motorbezit

Sinds de pandemie zijn de cijfers van motorbezit echter opgelopen. Dit omdat het openbaar vervoer niet echt een goede plek was om te vertoeven en omdat mensen meer recreatief zijn gaan rijden. Hiernaast is de motor natuurlijk ideaal voor woon-werkverkeer. Als het niet regent, waait of sneeuwt.

De motormerken die het meest geregistreerd zijn tot en met september kan je hieronder vinden.