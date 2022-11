Meer dan helft van Nederlanders zit met telefoon achter stuur

Weg dat ding! Nederlanders zitten massaal met hun telefoon achter het stuur.

350 euro exclusief administratiekosten. Een heftige boete voor het hebben van de smartphone in de hand tijdens het rijden. De pakkans is echter klein en zo’n Audi A6 zie je al van ver aankomen. Daardoor hebben elke dag duizenden automobilisten in Nederland vrolijk de telefoon in de hand tijdens het rijden. De politie probeert af en toe wat nieuwe dingetjes, zoals boetes schrijven vanuit een bus.

Telefoon achter stuur onderzoek

Uit onderzoek van Smartphonehoesjes.nl blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders zijn of haar smartphone te gebruiken tijdens het rijden. Tot de activiteiten behoort niet handsfree bellen (55%), navigeren en ook een klein deel geeft aan op sociale media te zitten tijdens de autorit. Aan het onderzoek deden 1.055 respondenten mee.

Overheidscampagnes, werkgevers die medewerkers op het gedrag wijzen. Er zijn al talloze dingen verzonnen om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Het probleem is dat de meeste automobilisten lak hebben aan de regels. En zelfs als er strengere regels zouden komen is het nog maar de vraag of dit automobilisten afschrikt. De pakkans blijft immers enorm klein.

Sociale controle

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen heeft nog een aantal goede adviezen. Spreek elkaar er op aan (foei, dat moet je niet doen) en leg het vanuit huis aan je kinderen al uit dat dit gedrag in de auto verkeerd is. Volgens Tertoolen heeft sociale controle meer effect dan spotjes op tv en borden langs de weg.

Misschien heb jij wel dé geniale oplossing? Laat het weten in de comments en maak kans op een telefoonhouder voor in de auto. Grapje.