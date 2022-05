Nederlanders met drugs op achter het stuur neemt toe

Sommige automobilisten verklaren niet bewust te zijn dat de drugs nog in het lichaam zit als ze aan het rijden zijn.

De politie betrapt steeds meer automobilisten in Nederland die onder de invloed zijn van drugs. In vergelijking met het een aantal jaar geleden zijn het aantal proces-verbalen extreem toegenomen. Dat heeft deels ook te maken met de manier waarop de politie dit controleert. De cijfers van de Korpsleiding zijn door Nu.nl opgevraagd.

Sinds 2017 kan de politie aan de hand van een speekseltest controleren of een automobilist onder invloed is van drugs. Bij een positieve uitslag volgt er een aanvullend bloedonderzoek. Sindsdien zijn de cijfers ook toegenomen. Toch kun je niet anders concluderen dat drugsgebruik achter het stuur sowieso populairder is geworden. Een trend die ze onder andere bij het Openbaar Ministerie ongetwijfeld graag anders hadden gezien.

Aantal proces-verbalen gigantisch toegenomen

In 2017 werden in het hele jaar 1.834 proces-verbalen opgemaakt in verband met rijden onder invloed van drugs. In 2021 is dit aantal gestegen naar 13.000. De kans bestaat dat dit jaar het recordjaar 2021 gaat overtreffen. In de eerste twee maanden van 2022 alleen al werden 2.650 automobilisten betrapt op het onder invloed zijn van drugs.

Afwijkend rijgedrag

De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Er is onder meer een hoop onwetendheid onder mensen. Vaak hebben de automobilisten niet eens door dat drugsgebruik in het weekend nog op de maandagochtend een effect kan hebben. De drugs is dan nog aanwezig in het bloed en kan de rijkwaliteit op een slechte manier beïnvloeden. Net als dat een flink avondje drank tanken op de zondagavond nog een effect heeft op de volgende ochtend.

Geen extra controles

Ondanks de stijgende cijfers is er geen indicatie of de politie hier extra op gaat controleren. Een woordvoerder zegt tegenover Nu.nl dat er voorlopig niet voldoende capaciteit is om controles op drugs in het verkeer onder automobilisten verder uit te breiden.