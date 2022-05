Dit is de duurste Maz…Fiat 124 op Marktplaats

Met deze Fiat 124 op Marktplaats race jij de zomer in.

Ah nostalgie. Fun fact: de Fiat 124 Spider vormde het onderwerp van mijn eerste bericht voor autoblog ooit ever. Of althans, een van de twee. In een über-gezellige redactieruimte Seats2meet in Utrecht, werd ik in goed gezelschap als aspirant-autoblog scribent na een oriënterend gesprek op een über-gezellige redactieruimte van der Valk ergens ontboden om in de praktijk de schrijfstijl te etaleren.

Het oriënterend gesprek was al episch gegaan. Ondanks dat ik wist dat zowel @wouter als @autoblogger destijds een B5 S4 reden, zei ik doodleuk dat ik Audi maar niks, vond vanwege de grote frontoverhang. In een gezonde setting duurt eerlijkheid immers toch het langst. Ook de tweede poging begon goed. Dankzij geweldige navigatieskills, was ik te laat en kwam wat chaotisch binnen. Uiterst gênant allemaal.

Twee proefartikeltjes moesten we vervolgens schrijven in een bepaalde tijd. Ik weet niet meer waar de ene over ging, maar de andere ging dus over de Fiat 124. Ik herinner me nog de MOPAR stempel ergens onder de kap, daar dit een echt FCA-product uit die tijd was. Verder herinner ik me niet zoveel meer. Kennelijk was het net aan goed genoeg om te kunnen beginnen. Dat ik bereid was te werken voor voedsel hielp vast ook mee. Enfin, mocht iemand zich afvragen hoe je je de glitter en glamour *kuch* van het zijn van AB-scribent kan verwerven, zo werkt dat dus.

Enfin, de Fiat 124 Spider dus. Dat was natuurlijk eigenlijk een Mazda MX-5 met wat Italiaanse sjeu van Fiat Centro Stile. Ondanks de Japanse roots, was het zoals gezegd echt een FCA product. Dat wil zeggen, wijlen Sergio Marchionne hield nogal van badge engineering. Zo kregen we bijvoorbeeld ook de Maserati Ghibli…en de Lancia Voyager. Het resultaat was vaak nooit echt objectief goed, maar soms wel best leuk.

Zo ook de Fiat 124 Spider. Eigenlijk had het een Alfa Romeo moeten worden. Maar in al zijn wijsheid, besloot Marchionne in 2014 opeens dat Alfa Romeo’s altijd in Italië gebouwd zouden moeten zijn. Een beetje een aparte beslissing van de normaal vaak zo rationeel handelende CEO. Maar goed, hij was dan ook half Canadees, half Italiaans. Dus dat klopt wel.

Het budget om iets aparts te maken van de 124 Spider ten opzichte van de MX-5 was duidelijk niet heel fors. Het interieur is bijvoorbeeld feitelijk hetzelfde. Toch heeft Centro Stile met een aantal ‘eenvoudige’ ingrepen de 124 een ander gevoel gegeven dan de MX-5. De overhang voor en achter is langer, wat de Fiat een wat minder gedrongen look geeft dan de Mazdarati. Enkele styling cues van de originele Fiat 124 zijn ook terug te vinden in de koets.

Dat past ook wel bij de rij-eigenschappen. Want hoewel in de basis natuurlijk vergelijkbaar, is de Fiat wat softer. Het grootste technische verschil is de motor. Dat is bij Mazda een atmosferische vierpitter. Bij Fiat een geblazen turbotor. Wederom past het bij de hele feel. De 124 is, in de marges, wat meer GT. De MX-5 is nog wat meer voor het betere hoekwerk op een B-weggetje.

De Fiat 124 Spider was echter geen belachelijk verkoopsucces. Je kreeg een beetje het gevoel dat, toen het idee voor de Alfa werd afgeschoten, FCA zoiets had van ‘och dan doen we dit een paar jaar en kappen we met de hele deal’. Pure invulling, maar het zou wel passen bij de managementstijl die we kennen van de even briljante als soms gekmakende Italiaanse auto industrie. De auto werd maar drie modeljaren gemaakt.

Dat laatste vergroot natuurlijk wel het ‘een MX-5, maar toch een beetje specialer’ gevoel. Voor mensen die dat leuk vinden, is deze 124 Spider Abarth de blepper van de reeks. 170 pk schopt deze Italiaan uit de 1.4 turbotor onder de kap. Dat die motorkap en wat andere delen overigens zwart zijn gelakt, is een verwijzing naar het origineel uit een ver verleden. Moet een beetje je ding zijn. Met ongeveer 22.500 kilometers achter de rug, koop je deze Italiaanse exoot nu voor 36.950 Euro op Marktplaats. Koop dan?