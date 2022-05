Bentley Azure is terug van geweest

Alleen is Bentley Azure nu een badge en een ‘gevoel’, in plaats van een extreem dure cabrio.

Er is zijn tal van redenen waarom autofabrikanten teruggrijpen naar namen van weleer. Ford heeft niet toevallig voor de Mustang Mach-E gekozen. De naam Mustang is sterk en misschien nog wel belangrijker: het is eigendom van Ford! Daarbij heeft (bijna) iedereen hetzelfde gevoel bij een Mustang.

Ook handig, ze hoeven geen werkgroepen te vormen die een naam bedenken. Een naam waarvan je nog maar moet hopen dat het niet een stoute betekenis heeft in het Mandarijn, Fries of Papiamento.

Eerste generatie Bentley Azure Tweede generatie Bentley Azure

Teruggebracht

Daarom heeft Bentley de naam Azure weer teruggebracht. Azure is namelijk de naam voor de cabriolet op basis van de grote sedan. In 1995 komt de eerste generatie op de markt, op basis van de Brooklands. In 2007 de tweede generatie, op basis van de Arnage. De naam Azure komt weer terug, maar nu als uitrustingsniveau.

Elk model kan je nu als Azure bestellen.

Azure is namelijk een nieuwe ‘specification’. Eentje waarbij alles centraal staat om het welbevinden van de inzittenden. Nu zou je dat altijd wel van een Bentley verwachten, maar met de Azure leggen de Britten de nadruk erop. Dat hebben ze gedaan in samenwerking met een neurowetenschapper. Dan weet je dat het goed gedaan is.

Meer opties voor Bentley Azure

Het is even worstelen door het bijna kolderieke persbericht, maar het komt er op neer dat er nieuwe materialen en kleuren zijn om je te ontstressen. Dit is marketing op zijn best. Niet omdat Bentley staat te liggen, integendeel. Nee, een Bentley is altijd al een geweldige manier om je te onthaasten.

Met de Azure-range van Bentley kun je je nu nog beter onthaasten. Er is meer keuze qua leer (15 soorten), tapijt, hout (3 soorten) en dergelijke. Ook zijn er diverse rij-assistenten die het werk voor je uit handen nemen. Het mooie is, dat je elke Bentley nu als Azure kunt bestellen: de Continental GT, Continental GT Convertible, Flying Spur, Bentayga en Bentayga EWB. Er is nog geen informatie beschikbaar over prijzen, maar reken op een hoop.

Ten slotte, heb je zin om twee vrouwen op middelbare leeftijd heel bekakt Engels te horen spreken terwijl ze dure materialen aanraken? Check dan onderstaande video:

Meer lezen? Check dan hier onze special over de Bentley Arnage!