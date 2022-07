Opgefriste Toyota Highlander is ook voor Nederland

En ja, je kunt de opgefriste Toyota Highlander ook in Nederland kopen.

Het zou je misschien verbazen, maar de Toyota Highlander is een razend succes in Nederland! We horen er niet veel over en het is niet de grootste leasetopper op het moment, maar kennelijk heeft de importeur alsnog een kleine 200 exemplaren op kenteken gezet sinds de introductie in 2021.

Nu zijn er 102 Toyota-dealers in Nederland en zou het ons niets verbazen dat elke dealer er eentje afgenomen heeft. Van die 102 exemplaren staan er 15 te koop als we op de occasion-site van Toyota kijken. Dus helemaal waar is de gedachtegang dus niet. De Highlander is in Nederland altijd een hybride, buiten Europa kon je de auto ook krijgen met een 3.5 V6.

Motor opgefriste Toyota Highlander

Die V6-motor is nu komen te vervallen. Een 2.4 turbo vervangt de oude 3.5. Deze is goed voor 269 pk en 419 Nm. Dat is ietsje minder vermogen en koppel dan de V6 leverde, maar het is eerder leverbaar in de toerenrange, waardoor de auto in het dagelijks gebruik wat vlotter aanvoelt. Ondanks dat een 2.4T voor zo’n bakbeest vrij ‘Europees’ is, komt deze versie niet naar Nederland. Ook niet in combinatie met een accupakket en elektromotor.

De enige mogelijkheid voor ons Hollanders is de 2.5 Hybride met een systeemvermogen van 248 pk. Volgens Toyota biedt de Highlander Hybrid de beste verhouding tussen vermogen en CO2-uitstoot. Dan heb je ook meteen de reden waarom wij alleen de Hybride krijgen: de 2.4T zou sowieso te duur worden, daar een hogere CO2-uitstoot hier belast wordt.

Voor Nederland

Is er voor ons Nederlanders wat te genieten met de opgefriste Highlander? Jazeker! Wat dacht je van de kleur Cypress Green, waarschijnlijk vernoemd naar de beste latin-rap band ooit. Ook zijn er nieuwe bekledingen (beige en ‘ochre’, geen idee wat dat laatste is) én zijn er nieuwe 20 inch velgen leverbaar (voor de twee meest luxe uitvoeringen). Daarnaast is er een nieuwe 12,3 inch instrumentarium en een nieuwe Toyota Smart Connect-infotainmentssysteem.

Het is een van de laatste auto’s die je hoeft te kopen, want je hebt 10 jaar garantie (of 200.000 km). Prijzen beginnen bij 64.395 euro voor de ‘Business’ en lopen door tot 81.095 euro voor de ‘Premium’. Dat lijkt veel geld, maar onthoud dat het ding 4,95 meter lang is, meer dan 2.000 kg weegt en dat bijna 10 mille voor de staatskas is.

