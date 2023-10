Deze retro-roadster is een oude bekende

En nee, ditmaal is deze retro-roadster geen Mitsuoka ofzo.

Oud en nieuw met elkaar combineren is tegenwoordig heel erg populair. Nee, wel doelen niet op oude mannen die met jonge vrouwen ervandoor gaan. De restomod- en retromodscéne is tegenwoordig groter dan ooit. Het idee is in veel gevallen hetzelfde. Je pakt een engiszins moderne auto en laat deze eruit zien als een veel oudere auto, terwijl je de techniek juist opwaardeert.

Het beste voorbeeld zijn de Singer Porsches. Dat zijn 964’s die eruit zien als jaren ’60 911’s en voorzien zijn zeer moderne onderdelen. Met de Ares Wami Lalique Spyder is dat precies hetzelfde.

Eindelijk

Onze collega en roadsterliefhebber @Machielvdd kwam als eerste met de Ares Wami Lalique Spyder in 2020 (alhoewel Ares al in 2018 de plannen uit de doeken deed). We zijn nu een paar jaar verder en kunnen jullie met trots melden dat het productiemodel van de retro-roadster tot wasdom is gekomen.

Waar de Singer Porsches duidelijk een 911 uit de jaren ’60 moet voorstellen, is de Area Wami Lalique Spyder (we bedenkt die naam) een smeltkroes van legendarische klassieke sportwagens verwerkt in één koetswerk.

Retro-roadster kennen we al

Dat koetswerk van deze retro-roadster is geplaatst op het platform van een oude bekende, de Z4 van de E85-generatie. We willen niet gemeen zijn, want je ziet al meteen waar het mis gaat. de BMW Z4 is een kleine sportwagen met weliswaar maffe en drukke lijnvoering, maar perfect gekozen proporties.

In dit geval is de lijn erg mooi, maar zijn de proporties compleet zoek. De motorkap is namelijk veel te lang. De wielbasis is slechts 2,50 (want daar verander je niets aan), maar de frontoverhang is enorm. Collega @jaapiyo zou het er niet mee eens zijn.

Met een Mitsuoka klopt er soms ook niet, maar die zijn redelijk goedkoop en is het meer onderdeel van de grap. De auto neemt zichzelf niet zo serieus. De Ares Wami Lalique Spyder neemt zichzelf bloedserieus, getuige de koolstofvezel body. Prijzen noemt Ares niet, maar reken maar dat je voor het geld ook een Alpine Roadster S én BMW Z4 M Roadster hebt.

Traaaaaaaaaag

En dan komen we bij het volgende nadeel: de techniek. Want zoals gezegd is dit een Z4, maar dan wel een vrij tamme. De motor is de M52B30 zes-in-lijn, die 231 pk en 300 Nm levert. De motor is gekoppeld aan een vijftrapsautomaat met koppelomvormer. Die waren standaard al niet al te snel en ze hebben niets gedaan om het vermogen iets op te krikken.

Ares gaat slechts 12 stuks bouwen van de Wami Lalique Spyder en dat lijkt ons een heel erg ambiteuze doelstelling. Gezien het feit dat de specialisten al 5 jaar met de ontwikkeling bezig zijn, zullen ze dat zelf ook wel doorhebben.