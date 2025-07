Fileparkeren? Nederlanders rijden liever blokje om…

Nederlanders hebben een hekel aan fileparkeren en rijden liever een blokje om…

Wie wel eens in Parijs of Rome geweest is weet dat daar niemand zijn hand omdraait om zijn of haar auto in een piepklein parkeerplaatsje te wurmen. Gewoon tegen de bumpers aan een beetje heen en weer wiebelen en je komt er wel tussen. Niet op de handrem zetten als je parkeert in deze steden en je auto heel wil houden dus.

Zo niet in Nederland, want in Nederland hebben mensen stress door fileparkeren. Ja ja, het is officieel, ruim 1 op de 3 Nederlanders rijdt nog liever een blokje om voor een ander parkeerplekje, dan dat ze een poging tot fileparkeren doen.

Vooral vrouwen mijden fileparkeren

Dit gaat weer opmerkingen opleveren, maar het staat toch echt in het onderzoek dat Marktplaats in onze mailbox deponeert. In totaal blijkt dat 36 procent van de Nederlanders liever verderop zoekt naar een parkeerplaats dan een poging tot fileparkeren onderneemt.

Vrouwen mijden fileparkeren nog meer dan mannen, want 42 procent van de vrouwen rijdt een blokje om, tegenover 29 procent van de mannen. Op zich verdedigbaar, want één op de vijf Nederlanders reed wel eens schade met fileparkeren.

We vinden onszelf goede chauffeurs

Marktplaats deed representatief onderzoek naar rijstijl en rijvaardigheid van de Nederlander. Wat blijkt? Zestig procent vindt zichzelf een goede chauffeur. Van alle mannen classificeert 17 procent zichzelf als heel goed. Bij de vrouwen is dat 14 procent.

Onder die mannen vindt slechts één procent dat ze er geen pepernoot van kunnen en vier procent van de vrouwen heeft nul zelfvertrouwen achter het stuur.

Overigens beoordeeld 43 procent van de Nederlanders zijn eigen rijstijl als zelfverzekerd en volgens de regels, een derde rijdt voorzichtig, rustig en defensief. Dan is er vijftien procent die snel en doelgericht rijdt en vijf procent die zichzelf onzeker en gespannen noemt. Vier procent rijdt als een malloot en omschrijft zichzelf als ongeduldig en snel geïrriteerd.

Stress door parkeren

Het blijkt dus dat Nederlanders stress ervaren bij parkeren. Fileparkeren in het bijzonder. Door vijftien procent wordt fileparkeren als stressvol omschreven en negen procent vindt achteruit rijden in het algemeen al lastig…

Nog een keer vooroordeel bevestigend dan, 22 procent van de vrouwen ervaart stress bij fileparkeren tegenover acht procent van de mannen. Voor achteruit rijden is dat twaalf procent tegenover zes procent.

Hulpsystemen

Dan nog even waarom juist Marktplaats dit onderzoekt. De verkoopsite ziet in de zoekopdrachten dat kopers steeds meer zoeken naar auto’s met handige hulpsystemen. Denk aan achteruitrijcamera en park assist. Die staan bij respectievelijk 52 en 23 procent van de respondenten hoog op de wensenlijst. Gemak dient de mens.

Foto via Autoblog Spots. Spotter: @dutchstylez