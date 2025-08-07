Bijna half miljoen Nederlanders rijden nu op de verkeerde banden

Dat is niet alleen gevaarlijk, maar op de verkeerde banden rijden kost ook nog eens onnodig geld.

Regelmatig met de auto naar de garage voor onderhoud. We snappen allemaal dat je dit regelmatig doet. Maar bezig zijn met welke banden er onder je banden zitten, dat is blijkbaar voor veel automobilisten veel minder belangrijk. Terwijl dit juist prioriteit zou moeten hebben. De banden bepalen onder meer de remweg als je eens een keer hard moet remmen, bijvoorbeeld tijdens een plotselinge file op de snelweg.

Verkeerde banden

Het lijkt aan dovemansoren gericht. Jaarlijks lees je onderzoeken over Nederlanders die maar blijven doorrijden op winterbanden in de zomer en ook dit jaar is dat geen uitzondering. BetterTires deed een steekproef in de provincie Utrecht, daarover bericht het AD. Het bandenplatform onderzocht welke banden er onder Nederlandse auto’s zaten.

Winterbanden in augustus: maar natuurlijk

300 willekeurige auto’s werden aan een steekproef ondervonden. Wat bleek? Vijf procent reed nog gewoon op winterbanden. Als je dat percentage doortrekt naar heel Nederland, kom je uit op zo’n 479.000 voertuigen. In 2023 was het nog erger: toen lag het percentage op 7,8% , goed voor 730.000 auto’s op winterbanden in de zomer.

Waarom doen mensen dit? Het heeft vaak te maken met gemak of onwetendheid. Automobilisten zijn nauwelijks bezig met het rubber dat er onder de auto ligt.

Langere remweg

Winterbanden zijn gemaakt voor koude omstandigheden. De banden presteren optimaal onder omstandigheden van 7 graden en kouder. Ik weet niet of je de afgelopen maanden de temperatuur in de gaten hebt gehouden, maar 7 graden in Nederland is weer een tijdje geleden.

Hoe warmer de omstandigheden, hoe onveiliger een winterband presteert. Dat merk je vooral bij remmen. Waar een zomerband bij 100 km/u gemiddeld na 34 meter stil staat, heeft een winterband tot wel 44 meter nodig. Dat is een extra remweg van tien meter.

In een plotselinge file op de snelweg is dit het verschil tussen wel of geen aanrijding veroorzaken. Lekker als zo’n winterbandknaap bovenop je klapt omdat diegene te lui was z’n winterbanden te wisselen in de zomer.

Ook slecht voor je portemonnee

Doorrijden op winterbanden om geld te besparen op de bandenwissel is ook een utopie. Doorrijden op winterbanden in de zomer resulteert in een hoger brandstofverbruik.

Volgens BetterTires ben je gemiddeld 96 euro per jaar extra kwijt door te blijven doorrijden op de winterbanden in de zomer. De banden slijten extra hard onder warme omstandigheden, daardoor moet je ze eerder wisselen.

Wisselen harrie

Dus: hoor jij ook bij die 5% die nog op winterbanden rijdt? Even wisselen. Augustus, september, oktober. Dat zijn nog altijd drie volle maanden waar zomerbanden het winnen van de winterbanden.

Fotocredit: dadamphotography via Autoblog Spots