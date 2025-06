Franse RS Q8 maakt A2 onveilig met kilometerslange achtervolging

Verschillende eenheden werden opgetrommeld om de grote Audi tot stoppen te brengen.

Helaas hebben we (nog?) geen bewegende beelden van de gebeurtenis waarin we het in dit artikel gaan hebben. Dat moet er vermakelijk uit gezien hebben. De verkeerspolitie van Oost-Nederland meldt op Instagram dat ze op 29 mei jongstleden een enerverend dagje hebben gehad. Die interessante dag werd mede mogelijk gemaakt door een jonge Fransman die onder invloed over de Nederlandse snelweg A2 scheurde in een Audi RS Q8.

Een onopvallende eenheid van de desbetreffende eenheid merkt de hoogste snelle Audi op in het Brabantse Oud-Empel. ”Het voertuig viel op door zijn zeer hoge snelheid van meer dan 240 km/h en asociale en gevaarlijke rijgedrag door zich onder andere kriskras door het verkeer te manoeuvreren”, schrijven de agenten.

Kilometerslange achtervolging

Waarschijnlijk vanwege de hoge snelheid kan de politie weinig doen. Er wordt een aantal A6 Avants ingezet om de RS Q8 bij te benen en een politiehelikopter biedt ondersteuning. De diesel-A6’jes hebben een topsnelheid van 250 km/u net als de RS Q8, tenzij de eigenaar de begrenzer heeft laten verleggen naar 280 km/u of het RS-dynamic pakket heeft besteld voor een top van 305 km/u.

Hoe dan ook, na ruim 80 kilometer weten de agenten de vluchtende Fransman te pakken te krijgen. Bij de afrit Ouderkerk a/d Amstel / Duivendrecht ”is het voertuig uiteindelijk geforceerd tot stoppen gedwongen”. Da’s potverdorie nog gevaarlijk dichtbij het nieuwe Autoblog Headquarters. Komt zo’n gevaarlijk situatie toch ineens dichtbij. Van dat geforceerd tot stoppen dwingen hadden we trouwens graag de beelden gezien.

De Fransman bleek onder invloed te rijden van drugs. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en er werden verschillende processen-verbaal opgemaakt voor forse snelheidsovertredingen. Dat rijbewijs krijgt de snelheidsduivel niet zomaar terug in Frankrijk vanwege nieuwe regels van de EU.