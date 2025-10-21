Nederlanders willen inkomensafhankelijke verkeersboetes?

Een verkeersboete op basis van je inkomen. Moeten we dat willen?

In Nederland liggen de verkeersboetes torenhoog. De verhoudingen in vergelijking met andere overtredingen zijn inmiddels krommer dan de toren van Pisa. Moet het systeem op de schop? En zo ja, is het dan tijd voor een verkeersboete op basis van je inkomen. zoals ze in Zwitserland doen?

Uit recent onderzoek van Wegenvignetten.nl onder 1.250 Nederlanders blijkt dat bijna vier op de tien respondenten het concept van inkomensafhankelijke boetes een goed idee vinden. Concreet: 38 procent staat positief tegenover het idee, 37 procent is tegen, en de rest blijft nog wat terughoudend.

Interessant is dat deze groep voorstanders vooral mannen telt: bijna de helft van de mannen ziet er heil in, terwijl bij vrouwen slechts een op de drie instemt. Ook regionaal verschillen de meningen. In Overijssel (46 procent) en Drenthe (45 procent) zijn de meeste mensen voor, terwijl Zeeland met 27 procent opvallend laag scoort. Leeftijd blijkt minder voorspellend: twintigers en zestigers blijken verrassend vaak tot de voorstanders te behoren.

Het is verkiezingstijd en de politieke propaganda van alle partijen vliegen je om de oren. In elk radioprogramma, in elk tv-programma. Je ontkomt niet aan de stem van één van de lijsttrekkers van een politieke partij. Gaap. Is het al 29 oktober? Kan de vervuiling langs de weg met al die politieke koppen ook weer weg.

Volt is de enige partij die expliciet pleit voor boetes op basis van draagkracht. Andere partijen houden het onderwerp op afstand. FvD en BVNL willen boetes verlagen naar het Europees gemiddelde, terwijl de VVD juist strengere straffen voor “verkeershufters” wil. D66, CDA, GL-PvdA, PVV en co laten het onderwerp volledig links liggen.

Het concept is niet nieuw in Europa. In landen als Finland en, zoals eerder gezegd, Zwitserland bepaalt je inkomen hoe hoog je boete is. Het idee: een boete moet iedereen even hard raken, ongeacht je salaris. Het levert soms astronomische bedragen op. Afgelopen zomer nog kreeg een Zwitser die 27 km/h te hard reed een boete van bijna 100.000 euro. Het record staat op naam van een Zweedse Mercedes-bestuurder: ruim 700.000 euro voor een snelheidsovertreding in 2010.

Onderzoek wijst uit dat inkomensafhankelijke boetes kunnen helpen bij het terugdringen van herhaalde snelheidsovertredingen, al is het effect vaak tijdelijk. Voor rijke bestuurders is het systeem effectief omdat het financiële pijn doet die met standaardboetes nauwelijks te voelen zou zijn. Of het daadwerkelijk leidt tot structureel veiliger verkeer in Nederland, valt echter nog te bezien.

Het is in elk geval een discussie die leuk is om te voeren. Wat is nou dé oplossing voor de torenhoge verkeersboetes in Nederland?