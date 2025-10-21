Autoblog.nl

Nederlanders willen inkomensafhankelijke verkeersboetes?

Een verkeersboete op basis van je inkomen. Moeten we dat willen?

In Nederland liggen de verkeersboetes torenhoog. De verhoudingen in vergelijking met andere overtredingen zijn inmiddels krommer dan de toren van Pisa. Moet het systeem op de schop? En zo ja, is het dan tijd voor een verkeersboete op basis van je inkomen. zoals ze in Zwitserland doen?

Uit recent onderzoek van Wegenvignetten.nl onder 1.250 Nederlanders blijkt dat bijna vier op de tien respondenten het concept van inkomensafhankelijke boetes een goed idee vinden. Concreet: 38 procent staat positief tegenover het idee, 37 procent is tegen, en de rest blijft nog wat terughoudend.

Interessant is dat deze groep voorstanders vooral mannen telt: bijna de helft van de mannen ziet er heil in, terwijl bij vrouwen slechts een op de drie instemt. Ook regionaal verschillen de meningen. In Overijssel (46 procent) en Drenthe (45 procent) zijn de meeste mensen voor, terwijl Zeeland met 27 procent opvallend laag scoort. Leeftijd blijkt minder voorspellend: twintigers en zestigers blijken verrassend vaak tot de voorstanders te behoren.

Het is verkiezingstijd en de politieke propaganda van alle partijen vliegen je om de oren. In elk radioprogramma, in elk tv-programma. Je ontkomt niet aan de stem van één van de lijsttrekkers van een politieke partij. Gaap. Is het al 29 oktober? Kan de vervuiling langs de weg met al die politieke koppen ook weer weg.

Volt is de enige partij die expliciet pleit voor boetes op basis van draagkracht. Andere partijen houden het onderwerp op afstand. FvD en BVNL willen boetes verlagen naar het Europees gemiddelde, terwijl de VVD juist strengere straffen voor “verkeershufters” wil. D66, CDA, GL-PvdA, PVV en co laten het onderwerp volledig links liggen.

Het concept is niet nieuw in Europa. In landen als Finland en, zoals eerder gezegd, Zwitserland bepaalt je inkomen hoe hoog je boete is. Het idee: een boete moet iedereen even hard raken, ongeacht je salaris. Het levert soms astronomische bedragen op. Afgelopen zomer nog kreeg een Zwitser die 27 km/h te hard reed een boete van bijna 100.000 euro. Het record staat op naam van een Zweedse Mercedes-bestuurder: ruim 700.000 euro voor een snelheidsovertreding in 2010.

Onderzoek wijst uit dat inkomensafhankelijke boetes kunnen helpen bij het terugdringen van herhaalde snelheidsovertredingen, al is het effect vaak tijdelijk. Voor rijke bestuurders is het systeem effectief omdat het financiële pijn doet die met standaardboetes nauwelijks te voelen zou zijn. Of het daadwerkelijk leidt tot structureel veiliger verkeer in Nederland, valt echter nog te bezien.

Het is in elk geval een discussie die leuk is om te voeren. Wat is nou dé oplossing voor de torenhoge verkeersboetes in Nederland?

    • acavs zegt

      Je wordt niet alleen gestraft omdat je een goed betaalde baan hebt, maar ook omdat je een bepaalde leeftijd hebt. Het is niet verrassend dat twintigers en zestigers vooral voor zijn. Die verdienen nog niet zo veel of zijn al met pensioen. Dertigers, veertigers en vijftigers verdienen veel meer, simpelweg omdat ze een bepaalde leeftijd hebben. Veel mensen leven een welvarend leven op momenten dat ze een relatief laag inkomen hebben, anticiperend op een hoger toekomstig inkomen of terend op een hoog inkomen uit het verleden.

  2. audirs3 zegt

    Op zich een prima plan, maar waarom dan alleen bij verkeersboetes? Het lijkt mij dat elke boete dan inkomensafhankelijk zou moeten zijn.
    Ik erken ook wel dat als je zeer vermogend bent je eigenlijk straffeloos overal 30km/h te hard kan rijden. Een vriend van me die zeer vermogend is noemt het gewoon een snelrijbelasting. Als je netto meer dan een miljoen per jaar verdient dan slaat die boete natuurlijk een deuk in een pakje boter.

    • jeroentje2 zegt

      Als je echt heel rijk bent heb je helemaal geen inkomen in Box 1. Dus succes met uitvoeren van deze regeling. Dit is typisch iets dat de hardwerkende burger raakt en niet de groep waarvoor dit soort populistische regels voor bedacht worden. Net als het “we gaan de rijken extra belasten” altijd bij de midden inkomens terecht komen en niet werken. Kortom. Op papier allemaal leuk. In de praktijk niet uitvoerbaar. Denk aan alle extra administratieve handelingen en verminderde opbrengsten onder de streep uiteindelijk.

      • Robert zegt

        VVD-gezwets. Je hoeft geen hoog inkomen te hebben om toch een ‘hardwerkende burger’ te zijn. Ik ken legio mensen die hun hele leven hebben gesappeld in de slecht betaalde zorg- of welzijnssector en na hun (vroeg)pensioen nog steeds 40 uur per week maken in het vrijwilligerswerk.

        Ik vind beboeten naar draagkracht een uitstekend idee. Een land als Finland of Zwitserland komt nog wel eens in het nieuws als er een miljonair een prent van vijf of zes cijfers voor de komma ontvangt voor een snelheidsovertreding, maar omgekeerd kunnen mensen hier in Nederland diep in de ellende wegzakken als ze nu een boete opgelegd krijgen van één- of tweehonderd euro.

    • Mike zegt

      Dan kunnen we een brood bij de bakker ook wel inkomensafhankelijk maken en eindigen we vanzelf in een communistische staat waarin iedereen een gelijk (laag) welvaartsniveau heeft. Dan wordt het tijd om snel te emigreren

  4. kilum zegt

    Ik ben op zich wel voor. Zolang de boetes voor de mensen met een lager inkomen wel ook omlaag gaan. Als nu de huidige boetes gewoon blijven gelden voor de laagste inkomens en dan het voor de rest omhoog gaat dan ben ik zwaar tegenstander van dit plan. Het is niet de bedoeling dat de overheid dit gebruikt om te cashen. Maar om de verkeersveiligheid te vergroten.

    Daarnaast lijkt het mij wel relevant dat er wel op een andere manier naar inkomen wordt gekeken dan door de belastingdienst momenteel. Anders krijg je straks weer dat de allerrijkste Nederlanders die bijna 0 inkomen hebben op papier omdat alles uit aandelen enzo komt, dat deze mensen ook lage boetes gaan betalen. En dat lijkt me nu weer precies niet de bedoeling.

  6. Dutchdriftking zegt

    Het klinkt eerlijk, maar ik denk dat dit er voor zorgt dat in de praktijk de gemiddelde Nederlander vooral meer gaat betalen… Om nog maar te zwijgen over het feit dat er meer focus komt op duurdere voertuigen omdat daar waarschijnlijk meer te halen is…. Als je meer geld hebt ga je toch ook niet langer de gevangenis in bij een misdrijf?

