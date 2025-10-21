Nederlanders willen inkomensafhankelijke verkeersboetes?

Een verkeersboete op basis van je inkomen. Moeten we dat willen?
In Nederland liggen de verkeersboetes torenhoog. De verhoudingen in vergelijking met andere overtredingen zijn inmiddels krommer dan de toren van Pisa. Moet het systeem op de schop? En zo ja, is het dan tijd voor een verkeersboete op basis van je inkomen. zoals ze in Zwitserland doen?
Uit recent onderzoek van Wegenvignetten.nl onder 1.250 Nederlanders blijkt dat bijna vier op de tien respondenten het concept van inkomensafhankelijke boetes een goed idee vinden. Concreet: 38 procent staat positief tegenover het idee, 37 procent is tegen, en de rest blijft nog wat terughoudend.
Interessant is dat deze groep voorstanders vooral mannen telt: bijna de helft van de mannen ziet er heil in, terwijl bij vrouwen slechts een op de drie instemt. Ook regionaal verschillen de meningen. In Overijssel (46 procent) en Drenthe (45 procent) zijn de meeste mensen voor, terwijl Zeeland met 27 procent opvallend laag scoort. Leeftijd blijkt minder voorspellend: twintigers en zestigers blijken verrassend vaak tot de voorstanders te behoren.
Volt is de enige partij die expliciet pleit voor boetes op basis van draagkracht. Andere partijen houden het onderwerp op afstand. FvD en BVNL willen boetes verlagen naar het Europees gemiddelde, terwijl de VVD juist strengere straffen voor “verkeershufters” wil. D66, CDA, GL-PvdA, PVV en co laten het onderwerp volledig links liggen.
Het concept is niet nieuw in Europa. In landen als Finland en, zoals eerder gezegd, Zwitserland bepaalt je inkomen hoe hoog je boete is. Het idee: een boete moet iedereen even hard raken, ongeacht je salaris. Het levert soms astronomische bedragen op. Afgelopen zomer nog kreeg een Zwitser die 27 km/h te hard reed een boete van bijna 100.000 euro. Het record staat op naam van een Zweedse Mercedes-bestuurder: ruim 700.000 euro voor een snelheidsovertreding in 2010.
Onderzoek wijst uit dat inkomensafhankelijke boetes kunnen helpen bij het terugdringen van herhaalde snelheidsovertredingen, al is het effect vaak tijdelijk. Voor rijke bestuurders is het systeem effectief omdat het financiële pijn doet die met standaardboetes nauwelijks te voelen zou zijn. Of het daadwerkelijk leidt tot structureel veiliger verkeer in Nederland, valt echter nog te bezien.
Het is in elk geval een discussie die leuk is om te voeren. Wat is nou dé oplossing voor de torenhoge verkeersboetes in Nederland?
Reacties
maotje zegt
Wordt je nog even extra gestraft omdat je een goed betaalde baan hebt.
rob5nismo zegt
Als je minder verdiend doet 100 euro een meer zeer dan bij iemand die een beter salaris heeft
petroldrinker zegt
je kan dan ook gemotiveerd raken en meer van je leven te maken…
acavs zegt
Je wordt niet alleen gestraft omdat je een goed betaalde baan hebt, maar ook omdat je een bepaalde leeftijd hebt. Het is niet verrassend dat twintigers en zestigers vooral voor zijn. Die verdienen nog niet zo veel of zijn al met pensioen. Dertigers, veertigers en vijftigers verdienen veel meer, simpelweg omdat ze een bepaalde leeftijd hebben. Veel mensen leven een welvarend leven op momenten dat ze een relatief laag inkomen hebben, anticiperend op een hoger toekomstig inkomen of terend op een hoog inkomen uit het verleden.
acavs zegt
Nieuwe lifehack: een student, uitkeringstrekker of pensionado inhuren als chauffeur en die me overal met een snelheidsoverschrijding van 49,99 km/u laten rondrijden. Ik ben ineens voor.
audirs3 zegt
Op zich een prima plan, maar waarom dan alleen bij verkeersboetes? Het lijkt mij dat elke boete dan inkomensafhankelijk zou moeten zijn.
Ik erken ook wel dat als je zeer vermogend bent je eigenlijk straffeloos overal 30km/h te hard kan rijden. Een vriend van me die zeer vermogend is noemt het gewoon een snelrijbelasting. Als je netto meer dan een miljoen per jaar verdient dan slaat die boete natuurlijk een deuk in een pakje boter.
jeroentje2 zegt
Als je echt heel rijk bent heb je helemaal geen inkomen in Box 1. Dus succes met uitvoeren van deze regeling. Dit is typisch iets dat de hardwerkende burger raakt en niet de groep waarvoor dit soort populistische regels voor bedacht worden. Net als het “we gaan de rijken extra belasten” altijd bij de midden inkomens terecht komen en niet werken. Kortom. Op papier allemaal leuk. In de praktijk niet uitvoerbaar. Denk aan alle extra administratieve handelingen en verminderde opbrengsten onder de streep uiteindelijk.
Robert zegt
VVD-gezwets. Je hoeft geen hoog inkomen te hebben om toch een ‘hardwerkende burger’ te zijn. Ik ken legio mensen die hun hele leven hebben gesappeld in de slecht betaalde zorg- of welzijnssector en na hun (vroeg)pensioen nog steeds 40 uur per week maken in het vrijwilligerswerk.
Ik vind beboeten naar draagkracht een uitstekend idee. Een land als Finland of Zwitserland komt nog wel eens in het nieuws als er een miljonair een prent van vijf of zes cijfers voor de komma ontvangt voor een snelheidsovertreding, maar omgekeerd kunnen mensen hier in Nederland diep in de ellende wegzakken als ze nu een boete opgelegd krijgen van één- of tweehonderd euro.
Mike zegt
Dan kunnen we een brood bij de bakker ook wel inkomensafhankelijk maken en eindigen we vanzelf in een communistische staat waarin iedereen een gelijk (laag) welvaartsniveau heeft. Dan wordt het tijd om snel te emigreren
lekkaah zegt
Doe dan gewoon eerste boete = 100%, 2e boete = 200%, 3e 300% etcetera en eventuele andere rijbewijs gerelateerde consequenties.
minimoke1984 zegt
En hoe doen we dat dan met bedrijfschauffeurs.. ?
kilum zegt
Ik ben op zich wel voor. Zolang de boetes voor de mensen met een lager inkomen wel ook omlaag gaan. Als nu de huidige boetes gewoon blijven gelden voor de laagste inkomens en dan het voor de rest omhoog gaat dan ben ik zwaar tegenstander van dit plan. Het is niet de bedoeling dat de overheid dit gebruikt om te cashen. Maar om de verkeersveiligheid te vergroten.
Daarnaast lijkt het mij wel relevant dat er wel op een andere manier naar inkomen wordt gekeken dan door de belastingdienst momenteel. Anders krijg je straks weer dat de allerrijkste Nederlanders die bijna 0 inkomen hebben op papier omdat alles uit aandelen enzo komt, dat deze mensen ook lage boetes gaan betalen. En dat lijkt me nu weer precies niet de bedoeling.
petroldrinker zegt
Krankzinnig als je hier voor bent, je weet nu al wat er gaat gebeuren, iedereen met een dure auto gaat constant aan de kant gezet worden om een lekker hoge boete uit te kunnen schrijven….
Dutchdriftking zegt
Het klinkt eerlijk, maar ik denk dat dit er voor zorgt dat in de praktijk de gemiddelde Nederlander vooral meer gaat betalen… Om nog maar te zwijgen over het feit dat er meer focus komt op duurdere voertuigen omdat daar waarschijnlijk meer te halen is…. Als je meer geld hebt ga je toch ook niet langer de gevangenis in bij een misdrijf?
Mini Joe zegt
Niets mis mee, gelijk invoeren, leve de pvv
raymster zegt
En dan zeker de huidige bedragen als ondergrens? Nee dank u!
waterisnat zegt
Gelijke uitkomsten ipv gelijke kansen, ergo een collectivistische roof samenleving is voor verrassend veel mensen een utopie
PunicaOase zegt
Beter om boete telkens te verhogen bij snelle recidive..