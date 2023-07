Dat verbaast ons. Nederlanders schijnen dus echt massaal door te rijden na een verkeersongeluk.

Hoe k*t het ook is, een verkeersongeluk zit in een klein hoekje. het kan iedereen overkomen. In het beste geval stap je ongedeerd uit, vraag je aan de eventuele andere partij hoe het ermee gaat en bel je de politie. Of als het wat minder erg is vul je het schadeformulier in.

Lijkt ons toch vrij normaal. Maar wat verbaasde ons vanmorgen toen we in onze mail keken? Nederlanders rijden massaal door na een verkeersongeluk. En daarmee bedoelen we dus echt massaal, het schijnt zo’n 200 keer per dag te gebeuren. Dat zijn nogal wat aantallen…

Nederlanders rijden massaal door na een ongeluk

Wij moesten ook even twee keer kijken, maar op jaarbasis wordt er zo’n 80.000 keer doorgereden nadat iemand een verkeersongeluk heeft gehad. En dat is heus niet alleen als er alleen maar wat blikschade is, Nederlanders doen het ook als er sprake is van letsel.

Maar liefst 1400 keer reed iemand door na een ongeluk waarbij iemand gewond raakte. 1400 keer! Naast dat het hartstikke strafbaar is, is het vooral ontzettend asociaal en zouden ze de sujetten die dat doen moeten castreren. Maar dat is een persoonlijke mening. Wij zetten niet aan tot verminking natuurlijk.

Maar goed, het is dus een bijzonder hoog aantal en dat terwijl je er een flinke straf voor kan krijgen. Op doorrijden staat namelijk een maximale gevangenisstraf van 3 maanden en 8100 euro boete. Ook kan iemand zijn rijbewijs voor maximaal vijf jaar kwijtraken.

Maar er is een uitzondering. Als de asociale klootviool doorrijder zich binnen 12 uur alsnog bij de politie meldt, dan wordt hij niet vervolgd en kan de schadeafwikkeling gewoon gaan zoals het altijd had gemoeten. De politie houdt er dan rekening mee dat iemand misschien wel heel erg is geschrokken en uit angst zo reageerde ofzo.

Jammer alleen dat drankrijders op deze manier de kans krijgen om 12 uur te ontnuchteren. Scheelt altijd weer om je later te melden als je een stuk in je kraag had. Of zijn we nu te cynisch?

Waar rijden ze het meest door?

Independer heeft uitgezocht waar zich de meeste mensen bevinden die doorrijden na een verkeersongeluk. En wellicht verbaast het je, maar het is niet in een grote stad. Nee, de meeste doorrijders bevinden zich in… WOERDEN. Geen idee waarom, maar het is zo. Maar kijk zelf maar even waar het nog meer vaak fout gaat.

Woerden, Utrecht: 183 wegrijders per 10.000 huishoudens Dinkelland, Overijssel: 176 doorrijders per 10.000 huishoudens Zwartewaterland, Overijssel: 172 asociale rukkers per 10.000 huishoudens Roermond, Limburg: 169 klootviolen per 10.000 huishoudens Rotterdam, Zuid-Holland: 168 onaangepaste losers per 10.000 huishoudens Ouder-Amstel, Noord-Holland: 163 niksnutten per 10.000 huishoudens Loon op Zand, Noord-Brabant: 159 poephoofden per 10.000 huishoudens Barendrecht, Zuid-Holland: 159 zaadslurfen per 10.000 huishoudens Wierden, Overijssel: 159 bokkeflotsers per 10.000 huishoudens Kerkrade, Limburg: 156 hersenloze amoebes per 10.000 huishoudens

Kortom, stop gewoon na een ongeluk

Maar goed. We kunnen hier heel kwaad om worden, maar we kunnen ook gewoon een oproep doen aan de mensen die doorrijden na een verkeersongeluk. Doe het niet. Neem je verantwoordelijkheid en handel correct.

Anders ben je gewoon een zielig stuk vreten dat wat ons betreft nooit meer de weg op zou mogen. En dat is dan nog het mildste wat we je toewensen.

Duidelijk?