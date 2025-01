Nederlanders zijn dol op gebruikte VW’s en hatchbacks

De meeste van de bestverkochte occasions van 2024 zijn hatchbacks en Volkswagens.

Net als in de rest van de wereld heeft Volkswagen het ook in Nederland lastig. Waar de afgelopen jaren VW standaard bij de eerste drie merken met de meeste nieuwe registraties stond, moet het bedrijf uit Wolfsburg in 2024 genoegen nemen met een vijfde plaats. Kijken we vervolgens naar de bestverkochte tweedehandsauto’s dan lijkt de lijst een aantal jaar oud te zijn. De bestverkochte occasions van 2024 zijn grotendeels hatchbacks van merken die een tijd geleden het beste scoorden.

In de top tien van bestverkochte tweedehandsauto’s in 2024 zijn alleen de BMW 3-serie en Ford Focus geen hatchbacks. Er zijn dus geen SUV’s of crossovers te bekennen. Mogen we daarmee concluderen dat occasionkopers meer smaak hebben dan Nederlanders die nieuwe auto’s kopen?

Volkswagen zette in 2024 precies 26.989 nieuwe auto’s op Nederlands kenteken. Dat is maar een schijntje als je het vergelijkt met het aantal tweedehands Golfjes en Polo’s die een nieuwe eigenaar kregen. In totaal werden er trouwens 2.047.285 occasions verkocht. Dat zijn er ruim 170.000 stuks en 10 procent meer dan in 2023.

Top 10 bestverkochte occasions in 2024

Volkswagen Golf (72.930 registraties) Volkswagen Polo (70.922 registraties) Opel Corsa (43.036 registraties) Ford Fiesta (34.294 registraties) Renault Clio (33.000 registraties) Ford Focus (32.899 registraties) Toyota Aygo (32.776 registraties) Toyota Yaris (32.688 registraties) BMW 3-serie (30.510 registraties) Fiat 500 (27.656 registraties)

Meer tweedehands diesels verkocht dan EV’s

Qua brandstoftype zijn het nog steeds benzineauto’s die de tweedehandsverkopen domineren. Maar liefst 75,3 procent van de occasions hadden alleen een benzinemotor. Hierna volgen de hybrides met 12,8 procent en daarna diesels (11,5 procent). En dus niet gebruikte EV’s. Slechts 85.637 wisselden van eigenaar, wat neerkomt op 4,2 procent van de occasions. 19.165 verkochte gebruikte auto’s in 2024 lopen op LPG wat neerkomt op 0,9 procent van het geheel.

Import en export

Wat gebeurt er dan met al die gebruikte EV’s? Een groot deel gaat vermoedelijk naar het buitenland. Bovag-voorzitter Gerard ten Buuren zegt: ”De auto’s die vrijkomen uit de zakelijke lease – vaak duurdere modellen met hogere kilometerstanden – sluiten niet aan bij de wensen van consumenten. Deze auto’s worden daarom deels geëxporteerd.”

Ook in de export waren de Golf en Polo het populairst met respectievelijk 10.249 en 7.033 stuks. Hierna volgt de Tesla Model 3 met bijna 6.500 EV’s. De top 5 wordt gecompleteerd door de Renault Mégane (6.223) en BMW 3-serie (5.929).

Uit het buitenland kwamen er ook een boel Volkswagens naar Nederland. Dat komt volgens de Bovag doordat ze ”een betaalbaarder alternatief bieden” op occasions en nieuwe auto’s en vullen deze auto’s het tekort aan betaalbare jonggebruikte modellen aan. Van de vijf meest geïmporteerde modellen zijn de eerste vier allemaal VW’s. De Golf leidt (10.473), gevolgd door de Polo (7.403), Tiguan (5.716) en T-Roc (5.288). De Toyota Yaris (4.579) maakt het lijstje compleet.

Foto: 2x Golf 8 GTI gespot door @julian06 via Autoblog Spots

Bron: Bovag/RDC