Zoveel auto’s stonden er afgelopen jaarwisseling in brand

Stukken meer dan voorgaande jaren.

Een nieuw jaar betekent lijstjes met de bestverkochte auto’s, nieuwe regels voor automobilisten, maar ook tal van autobranden. De mailbox van [email protected] (blijf jullie tips vooral sturen!) stroomde vol met afgefikte auto’s. Zo werden we getipt op een krokante Taycan, een politieauto die het moest ontgelden, drie hete Tesla’s en een afgebrande RS 6 Avant. Nu weten we dankzij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) hoeveel auto’s er in totaal in brand vlogen tijdens de afgelopen jaarwisseling.

Het instituut deelt de meldingen die binnenkwamen bij de brandweer tussen 31 december 00:00 uur en 1 januari 08:00 uur. In die acht uur kwamen er maar liefst 5.577 meldingen voor de brandweer binnen. Dat zijn gemiddeld 11,6 meldingen per minuut. Dit aantal is tevens het grootste aantal meldingen van de afgelopen vijf jaar.

In 4.909 gevallen ging het om brand. Bij 3.725 incidenten is de brandweer ook daadwerkelijk uitgerukt. De meeste meldingen waarvan duidelijk waarvoor de brandweer moest komen, waren brandende containers. Dit waren 1.054 meldingen.

Aantal meldingen van autobranden

Volgens het NIPV ging de brandweer tussen middernacht en 8 uur ’s ochtends 270 keer op pad om een brandende auto te blussen. Zoveel meldingen van auto’s die in brand stonden tijdens de jaarwisseling heeft brandweer de afgelopen 5 jaar niet gehad. Vorig jaar gingen er nog 230 auto’s in vlammen op, het jaar ervoor 189, in 2021-2022 waren het er 203 en in 2020 brandden 221 auto’s.

Je kunt via de website van het NIPV ook zien hoeveel autobranden er per regio waren. De meeste auto’s stonden in lichterlaaie in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit waren er 42. De provincie Utrecht telde 38 meldingen gevolgd door regio Haaglanden (30), Amsterdam (22) en Gelderland-Zuid (18).

Met het stijgende aantal autobranden tijdens de jaarwisseling is het misschien beter om de auto ergens binnen te parkeren op 31 december. Desnoods in een parkeergarage, tenzij je een EV hebt.

Foto: Afgebrande Opel Zafira OPC gespot door @randomuser

Bron: NIPV