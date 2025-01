Oeps: vergeet politie een zakje wit poeder uit Audi A6 te halen?

Of lag de poedersuiker voor de oliebollen nog in de A6 Avant?

Hopelijk hebben jullie allemaal een prettige jaarwisseling gehad. Daarbij zullen de meeste van jullie de nodige alcoholische drankjes genuttigd hebben. Ook zullen er lezers zijn die meer verdovende middelen nodig hadden om het gezellig te hebben. Het lijkt erop dat een van de gebruikers of een nachtapotheker zonder spul heeft gezeten. De Nederlandse overheid verloot binnenkort een Audi A6 inclusief een zakje wit poeder.

Ik ben geen expert op dit gebied, maar zou de oliebollenverkoper op de hoek zijn poedersuiker meegeven in een plastic hersluitbaar zakje? Het wordt nog gekker als we de foto van de achterbank erbij nemen. Daar lijkt nog een zakje wit poeder in de Audi A6 te liggen. Of begin ik nu spoken te zien?

Bijzondere A6 Avant

Een blik op RDW-gegevens van deze Audi verraadt dat de auto stamt uit 2012. Onder de motorkap ligt een 3.0-liter V6-dieselmotor. Deze TDI-aandrijflijn produceert 313 pk en 650 Nm. Tenminste, als daar niets aan gedaan is. De grille komt namelijk van een RS 6 en er is ene andere diffuser en andere uitlaat.

De auto kwam in 2022 naar Nederland en heeft volgens de teller 307.092 kilometer gelopen. Deze koets is in die tijd flink toegetakeld. Er is schade op een wielkast, de voor- en achterbumper, de spiegelkappen en de stijlvolle velgen hebben wat stoeprandjes gepakt.

Toen deze Audi A6 Avant met V6-TDI nieuw werd verkocht, ging hij voor € 97.186. Wellicht dat het zakje wit poeder de prijs van de Audi A6 nog wat doet opkrikken, maar ik vermoed dat ie de ton niet meer haalt.

De online veiling van Domeinen RZ begint op maandag 6 januari om 08:30 uur en sluit op donderdag 9 januari om 10:00 uur. Voor de geïnteresseerden: er staat ook nog een A6 Avant TDI die ooit van de politie was te koop op Marktplaats.