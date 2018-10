Nederlanders zijn gek op campers

De markt is in trek.

De droge en warme zomer die we achter ons hebben liggen is bij veel Nederlanders naar het hoofd gestegen. Er zijn in de eerste drie kwartalen van dit jaar namelijk meer kampeerauto’s verkocht in vergelijking met heel 2017.

Het gaat in totaal om 1.862 nieuwe campers. Een stijging van 14,1 procent, aldus de BOVAG en KCI. Echter, een nieuwe camper is niet voor iedereen weggelegd. De aanschaf kan immers behoorlijk aan de prijs zijn. Dit is ook terug te zien in de occasioncijfers. De verkoop van tweedehands campers nam met maar liefst 40,4 procent toe!

Alleen de warme zomer kun je niet als oorzaak stellen. Voor een langere periode zijn campers namelijk al in trek. Sinds 2007 worden er ieder jaar tussen de 1.100 en 1.500 nieuwe campers verkocht. Vorig jaar was er een stijging naar 1.751 verkopen en dit jaar zal voor het eerst de grens van 2.000 nieuwe verkopen in de buurt komen. Volgens de BOVAG zijn er op dit moment ongeveer 115.000 campers in ons land. Dat is dubbel zoveel in vergelijking met 10 jaar geleden.

In de eerste kwartalen van dit jaar werden verder 7.872 gebruikte campers verkocht aan particulieren. Mocht je in de markt zijn voor zo’n ding. De drie populairste merken zijn Eriba-Hymer, Bürstner en Adria. Verwar campers niet met caravans. Die laatste markt is aan het inkakken. De nieuwverkoop van caravans nam dit jaar al met 2,2 procent af. De verkoop van tweedehands caravans viel met 1,6 procent terug.

Foto: een G-klasse als camper, via @vinkai op Autojunk