Dit is geen camper, dit is een opvouwbaar appartement

Voor wie op vakantie allergisch is voor een tentje, een vakantiewoning of een hotel.

Caravans en campers zijn zó twintigste eeuw. Dit project uit Hongarije gaat het helemaal worden. Althans, als we de makers moeten geloven. De IoCamper is een nieuw initiatief, dat een opvouwbaar appartement moet voorstellen. Eenmaal opgevouwen kan het ‘huis’ worden meegenomen achterin een busje.

Het opvouwbare appartement is 2.5 x 1.3 x 1.7 meter groot. Die waarden zijn flexibel, want de IoCamper kan worden aangepast naar de grootte van je busje zodat het altijd past. Volgens de makers duurt het ongeveer vijf tot tien minuten om het ding op te zetten. Het opvouwbare appartement bestaat uit vier bedden, een keuken en een ruimte voor ontspanning met een 23-inch TV scherm.

Qua presentatie hebben de Hongaren nog werk aan de winkel. Een Fiat Ducato uit de jaren negentig gebruiken is niet erg sexy. De ioCamper moet via crowdfundingsplatform IndieGogo van de grond komen. De makers hopen 200.000 dollar op te halen met het project. Ze hebben twee maanden de tijd om het geld bij elkaar te sprokkelen. Van een succes is nog geen sprake. Op moment van schrijven is er slechts 400 dollar opgehaald.

Het ontwerp stamt uit 2016 en in 2017 werd een eerste prototype gemaakt. Het patent werd dit jaar vastgesteld zodat niet iemand anders met dit briljante idee ervandoor kan gaan. Als het geld is opgehaald moet de productie van de IoCamper in 2019 starten. Of het ooit zover gaat komen..