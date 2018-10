Foto’s: nieuwe BMW 3 Serie in de frisse buitenlucht

Dat oogt toch weer anders.

Bij de introductie van de G20 3 Serie waren de meningen behoorlijk verdeeld. De één is blij met de richting die BMW opgaat, de ander gruwelt bij het zien van de nieuwe 3. Vaak worden meningen bijgesteld wanneer een auto ‘in het echt’ is bekeken. Een auto oogt nu eenmaal anders dan gelikte persplaatjes en een drukke beursstand met vervelende lampen.

Dat is met de nieuwe BMW 3 Serie niet anders. Een gebruiker van het germancarforum kwam de G20 tegen op straat en maakte een paar foto’s. Zo in het blauw oogt de 3 Serie best oké. Wat mij direct opviel is hoe groot de auto is, maar dat kan ook aan de pica’s liggen. Het vastgelegde exemplaar is lekker dik aangekleed met een M-pakketje en grote velgen.

Wat BMW heel goed gedaan heeft zijn de uitlaten aan weerszijden. Voorheen combineerde je dubbele uitlaten aan een dikke motorisering, maar met de nieuwe 3 heb je ze al op de kleinere motoren. Het ziet er een stuk beter uit in vergelijking met de neppe sierstukken die andere autofabrikanten vaak hanteren. Het duurt overigens nog even voordat je ‘m bij de dealer kunt bewonderen. De marktintroductie van de G20 3 Serie is in maart volgend jaar.