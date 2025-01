Nederlanders zijn heel goed in rijden onder invloed

Rijden onder invloed, blijkbaar zijn Nederlanders daar goed in.

Met een slok of snuif op achter het stuur. Dat is not done. Tenminste, een drankje mag van de wet. Maar met 6 bier in je mik achter het stuur kruipen is een minder goed idee. Vaak lijkt het onschuldig en denk je nog prima auto te kunnen rijden. Maar dat is lastig uitleggen als je achteraf toch frontaal op die auto met dat gezin bent geklapt..

Blijkbaar nemen Nederlanders het niet zo nauw als het gaat om rijden onder invloed. Tenminste, in 2024 werden er maar liefst 42.616 bekeuringen genoteerd door oom agent voor dit vergreep. Daarover bericht Independer op basis van data van de politie.

Dat is een stijging van maar liefst 30 procent in vergelijking met vijf jaar geleden. Dit kan een paar dingen betekenen. Of Nederlanders rijden veel meer met een slok of snuif op in vergelijking met 2019. Het kan natuurlijk ook dat er meer handhaving is op dit gebied. In 2019 werden 32.544 bekeuringen uitgeschreven op dit gebied.

Opvallend is dat met name in Oostzaan, Laren en op Texel de meeste boetes werden genoteerd. Het is lastig om hier conclusies aan te verbinden. Misschien rijden er veel meer mensen onder invloed in Noord-Brabant (Sorry dat ik jullie als voorbeeld neem hehe), maar worden ze minder snel gesnapt door de politie.

En ja we hebben het over rijden onder invloed. Dat betekent rijden met een slok op, maar bijvoorbeeld ook achter het stuur kruipen met drugs in je mik. De top 3 provincies waar in 2024 de meeste boetes werden uitgeschreven zijn Zuid-Holland (10.603), Noord-Holland (7.340) en Noord-Brabant (5.340). Kijk, komt toch Brabant weer naar boven hè.

Rijden onder invloed in de steden

Zoom je in op steden dan spant Amsterdam de kroon met 2.482 boetes. De volledige top 5 check je hieronder.

Amsterdam – 2.482 boetes

Den Haag – 2.388 boetes

Rotterdam – 2.267 boetes

Utrecht – 957 boetes

Eindhoven – 910 boetes

Breda – 613 boetes

Hmm, misschien was Noord-Brabant in dat eerste voorbeeld zo gek nog niet. Gewoon gezellig jonge..

Men denkt niet altijd na over de consequenties van acties. Rijden onder invloed betekent dat je kunt fluiten naar je autoverzekering. In het geval van een aanrijding draai je zelf op voor de kosten. Als er dan letsel (of nog erger) om de hoek komt kijken kan dat betekenen dat je jaren moet betalen. Geld dat mensen vaak niet eens hebben.

Kortom, lekker kappen met rijden onder invloed. Ken je grenzen en crash desnoods op de bank bij je homies als je het allemaal niet meer zo helder voor ogen hebt.