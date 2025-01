Durf jij? Groene Audi A6 met de juiste opties

Een lekkere dikke sjaak zeggen we dan, deze Audi A6 in een Exclusive groene kleur op Marktplaats!

Een nieuwe gezinswagen kiezen. Dat is toch altijd een leuk moment. Of het huishouden daadwerkelijk toe is aan een nieuwe auto is vaak een tweede. Een beetje scrollen op Marktplaats voor een andere vierwieler is deel van de lol natuurlijk. Zeker als er iets op je beeld verschijnt wat eens niet grijs of zwart is.

Audi A6 in het groen!

Wat dat betreft hebben we een bingo te pakken. Deze Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro is moeilijk te negeren op de parking. Een A6 is niet heel bijzonder, maar in deze Audi exclusive kleur valt het natuurlijk op. Groen is eigenlijk altijd goed. Misschien dat je in de omgeving van een ander hoort dat het toch een beetje ‘lelijk’ is, maar dat moet je lekker negeren. Als je dit koopt betekent dat je bewust kiest voor een kleur. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen met het eeuwig saaie Nederlandse wagenpark.

Met de benaming 55 TFSI e quattro moet je misschien denken aan een romige zescilinder. Das war einmal. Vroeger wel, tegenwoordig is downsizing nog steeds een ding. Helaas zit er slechts een vierpitter onder de motorkap. Met 367 pk nog steeds voldoende power. Maar jij en ik weten ook wel dat de zescilinder stiekem lekkerder is om te hebben.

Als we de motor buiten beschouwing laten is de rest wel dik in orde. Naast het kleurtje is de groene Audi A6 Avant uitgerust met leder, memory stoelen, HD matrix verlichting, een panoramadak en een behoorlijk uitgebreide optielijst die ik hier niét ga kopieëren.

Een smetje is dat de Audi niet helemaal origineel meer is. Achter zien we namelijk vier uitlaten. Normaal gesproken is dit exclusief voor de S6 Avant. De ‘gewone’ A6 heeft slechts twee stortkokers. Misschien dat de vorige eigenaar dit gewoon mooier vond. Dat kan natuurlijk.

Moeten we het alleen nog even hebben over het prijskaartje. Voor 55.995 euri’s mag jij je eigenaar noemen van deze Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro Competition S line Edition 3 (wat dat ook mag betekenen) uit 2021 met 64.322 km op de klok.