Afhankelijk waar jij woont ga je meer betalen voor je autoverzekering.

Keurig je schadevrije jaren opbouwen door geen brokken te maken en toch jaarlijks meer premie moeten betalen. Ik kan me nog van jaren geleden herinneren dat ik juist jaarlijks minder ging betalen. Het is nu de omgekeerde wereld. De schuld volgens verzekeraars: dure reparaties aan moderne auto’s en het inflatiespook.

Ook ik kreeg recent een mailtje van de autoverzekering dat mijn premie met enkele euro’s per maand omhoog ging voor het nieuwe jaar. Met bovenstaande redenen. Je slaakt een zucht en de prijsverhoging kan bovenop de stapel van alle bedrijven en instanties die je de afgelopen en komende maanden informeren dat je meer moet gaan betalen. Van de Ziggo’s van deze wereld tot je zorgverzekering aan het einde van dit jaar.

In hoeverre je meer moet gaan betalen voor je autoverzekering verschilt weer per provincie. Uit data van prijsvergelijker Autoverzekering (goede SEO naam hoor, applaus) blijkt dat autobezitters die in 2024 een autoverzekering afsluiten gemiddeld 14 procent meer betalen in vergelijking met een jaar eerder. Wie al een autoverzekering heeft zal ongetwijfeld ook meer moeten gaan betalen, zoals ondergetekende hierboven schetste. Natuurlijk kan je altijd nog overstappen, als het loont.

In 2023 lag het gemiddelde bedrag op 59,40 euro per maand. In 2024 is dit gestegen naar 67,55 euro per maand. Op jaarbasis scheelt dat bijna 100 euro. In de provincie Zuid-Holland moet je het meeste lappen, namelijk gemiddeld 85,98 euro per maand. De provincie Utrecht is de hoogste stijger, daar werd dit jaar een autoverzekering 17 procent duurder.

In de provincie Friesland was de stijging het minst. Daar steeg de premie van 47,94 euro per maand naar 53,13 euro per maand. Kortom, buiten de Randstad in een rustig dorpje kun je nog enigszins betaalbaar een dikke bak verzekeren. Binnen de Randstad en zeker in grote steden als Rotterdam, Amsterdam of Den Haag heb je te maken met een flinke premie.