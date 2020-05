Nederlanders zitten niet te wachten op autonome auto

Een zelfrijdende auto vraagt om een groot vertrouwen in de techniek. Vertrouwen dat consumenten niet hebben.

Omdat er zoveel te doen is rondom elektrische auto’s, zou je bijna vergeten dat er nog een revolutie gaande is in de autowereld. Er wordt achter (en voor) de schermen ook volop gewerkt aan autonoom rijdende auto’s. Rijhulpsystemen hebben al hun weg gevonden naar betaalbare auto’s. Het lijkt nu slechts een kwestie van tijd voordat we volledig autonome auto’s op de markt zien verschijnen. Hoe kijkt een gemiddelde Nederlander daar tegenaan?

Onderzoeksbureau Multiscope zocht uit hoe dat zit in ons land. Ze ondervroegen daarvoor 6.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Wat blijkt? Consumenten staan (nog) niet te springen om autonome auto’s. Slechts 9% van de ondervraagden gaf aan dat ze zich op hun gemak voelen in een volledig zelfrijdende auto. 16% voelt zich alleen op zijn gemak in een auto zonder assistentie. 38% voelt zich alleen op zijn gemak in een auto met beperkte assistentie, zoals cruise control.

Wat ook een interessante vraag is: denken mensen dat autonoom rijden de toekomst is? Ook daar geeft het onderzoek inzicht in. ‘Dat gaat nooit de norm worden’, zegt 38%. Vrouwen zijn eerder deze mening opgedaan dan mannen. Ook zeggen 50-plussers dit eerder dan mensen met een minder respectabele leeftijd.

De resterende 62% denkt dus dat autonoom rijden wél vroeg of laat realiteit wordt. Over de vraag of dat vroeg of laat wordt zijn de meningen verdeeld. Een minderheid van 5% is optimistisch en verwacht dat autonoom rijden al binnen vijf jaar realiteit is. 15% denkt dat dit nog zes tot tien jaar duurt. Er is ook nog een vrij grote groep van 13% die denkt dat het nog meer dan 25 jaar gaat duren.

We zullen er ook nog even een kleinschalig en totaal niet representatief Autoblog-onderzoek aan vast plakken. Laat dus maar horen in de reacties: Zouden jullie jezelf op je gemak voelen in een volledig zelfrijdende auto? En op wat voor termijn verwachten jullie dat zelfrijdende auto’s de norm zullen worden?

Meer info over het onderzoek is te vinden op de website van Multiscope.