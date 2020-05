Wordt de Tesla Cybertruck een trendsetter?

Moeten we dat überhaupt willen?

Je kunt zeggen van de Tesla Cybertruck wat je wilt, maar de auto heeft wel een origineel design. Mede dankzij dit bizarre hoekige design sloeg de auto in als een bom (of moeten we zeggen een metalen bal?). De een vond het een verschrikkelijk ontwerp dat eruit zag alsof er kinderarbeid aan te pas was gekomen. De ander vond het juist een immens cool ontwerp. Vooralsnog lijkt het erop dat Elon Musk de plank niet heeft misgeslagen. Er bleek namelijk meer dan genoeg animo te zijn voor de Cybertruck.

Het ontwerp was dus vernieuwend en ook nog een succesvol (tot dusver). Dat zijn ingrediënten voor kopieergedrag. Gaan we straks meer auto’s zien met een extreem hoekig ontwerp? Dat vraagt vrij veel lef van een fabrikant, maar zeg nooit nooit.

Mocht je nu benieuwd zien hoe de Cybertruck-designtaal er op andere auto’s uit zou zien: hier heb je alvast een voorproefje. Een handige Photoshopper heeft in opdracht van Leasing Options namelijk vijf iconische auto’s opnieuw ontworpen in Cybertruck-stijl. Zo kunnen we een beetje inschatten of dit staat bij andere auto’s.

De ontwerper heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt door voor auto’s te kiezen als de Mini Cooper, de Bugatti Veyron en de Volkswagen Beetle. Deze modellen worden juist gekenmerkt door ronde designelementen. Met een Cybertruck-sausje zijn ze nog steeds herkenbaar, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Wat niet meehelpt is het feit dat ook de oplopende daklijn van de Cybertruck is overgenomen.

De ontwerper heeft zich zelfs gewaagd aan de Jaguar F-Type (heiligschennis!). Als je dat ontwerp wil verbeteren moet je wel van goede huize komen. Dat is dan ook jammerlijk mislukt. De auto die de Cybertruck-behandeling nog het best (lees: het minst slecht) kan hebben is de Range Rover Evoque. Conclusie: tenzij het een SUV is, pakt een ‘Cybercar’ niet goed uit.