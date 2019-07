Dit gevaarte gaat in het centrum van Brussel rijden

Maar waarom?

Het is geen rijdende trajectcontrole, het is ook geen Streetview-auto van Google en het is ook geen geavanceerde ijscowagen met verkoelende lekkernijen. Waar we naar kijken is een testauto van Toyota Motor Europe en het concern gaat dit voertuig inzetten op de openbare weg in het centrum van Brussel.

Na succesvolle autonome tests in Japan en de Verenigde Staten is nu Europa aan de beurt. Met een Lexus LS vol computerapparatuur gaat Toyota de komende dertien maanden een vaste route herhaaldelijk afleggen in Brussel, België.

De Lexus zal temidden van het drukke stadsverkeer gaan rijden. De auto is uitgerust met verschillende sensoren, LIDAR- en radartechnologie, camera’s en een positioneringssysteem. Achter het stuur zit een Toyota-medewerker die kan ingrijpen mocht de autonome auto een onverwachte move maken. Naast hem zit een systeembeheerder in de Lexus die de data analyseert.

Toyota wil met deze proef onder meer kijken hoe het overige verkeer reageert op deze autonome auto. Hoe representatief die data gaat zijn is afwachten. Een Lexus LS is alles behalve spannend, maar met alle apparatuur op het dak is de sedan een rijdende kermisattractie. Het zal in elk geval nieuwsgierige automobilisten opleveren.

De autonome auto is onderdeel van het L3Pilot project. Dit autonoom rijexperiment bestaat uit 35 partijen, waaronder autofabrikanten, toeleveranciers, onderzoeksinstituten en overheden. Het L3Pilot project duurt vier jaar en is gedeeltelijk door de Europese Commissie gefinancierd.