Zoveel kost de goedkoopste hybride Volvo XC40

Als je op zoek was naar een hybride Volvo heb je nu weer wat meer keus.

Bij het bekijken van een overzichtsfoto van het Volvo-gamma zul je vooral erg veel overeenkomsten zien. Bij een ander merk zouden we misschien termen als ‘eenheidsworst’ gaan bezigen, maar gelukkig heeft Volvo een erg fraaie designtaal. Binnen de line-up van Volvo valt de XC40 nog het meest op. Met zijn schuin oplopende C-stijl en (optioneel) zwarte dak is deze auto een frisse variatie op het bekende XC90-thema. Dat is ook wel nodig om iets te kunnen bereiken in het segment van de compacte cross-overs.

De XC40 onderscheidt zich verder van de andere Volvo’s door het motorenaanbod. Het is namelijk het eerste model van de Zweden dat volledig elektrisch te krijgen is. Deze variant heet de Recharge P8. Daarnaast is er ook de Recharge T5, een plug-in hybride. Volvo voegt vandaag een goedkopere hybride variant aan de prijslijsten toe: de XC40 Recharge T4.

De Recharge T4 heeft een driecilinder die 129 pk levert en een elektromotor die 82 pk levert. Het systeemvermogen komt uit op 211 pk. Dat is 51 pk minder dan de Recharge T5. Puur elektrische komt de hybride Volvo XC40 45 kilometer ver. De prijs die Volvo de auto heeft meegegeven is €43.995. Ter vergelijking: de Recharge T5 is te krijgen vanaf €47.495.

Concurrentie

De hybride Volvo XC40 concurreert onder meer met de Lexus UX 250h. Qua prijs zitten deze twee erg dicht bij elkaar. De Lexus is er namelijk vanaf €44.495. Qua vermogen delft de UX 250h het onderspit, met 181 pk. Een krachtigere hybrideversie er niet, de enige ander variant die Lexus levert is de volledig elektrische 300e. Een andere directe concurrent is de kersverse BMW X1 xDrive25e. Die is met €49.838 een stukje duurder. Dan heb je wel 220 pk, vierwielaandrijving en een volledig elektrisch bereik van 57 km.