Good news! Prijzen Dacia Sandero bekend! - Autoblog.nl

Maar zijn de prijzen van de Dacia Sandero nog competitief?

Gisteren maakte collega @hayte bekend dat Citroën bekend had gemaakt dat de C4 Cactus uit productie is gegaan. Eeuwig zonde, want het was in feite een briljante auto en een bijzondere Citroën. Een een Citroën moet immers bijzonder zijn, anders is het een Peugeot.

Value for money

Gelukkig is niet alles verloren als je op zoek bent naar een value-for-money auto met Franse roots. Er is een nieuwe Dacia Sandero en daar hebben wij nu de prijzen van! Want wat ben je nu eigenlijk kwijt voor een Sandero?

Prijzen Dacia Sandero

De prijzen beginnen bij 13.490 euro. Voor dat geld staat er een Dacia Sandero met een TCe100 Bi-Fuel voor de deur in ‘Essential’-trim. De versie met Bi-Fuel is ietsje goedkoper dan de TCe90 Essential (13.990 euro) op benzine. Puur en alleen omdat de Bi-Fuel net wat minder CO2 uitbraakt. Mocht je denken dat de ‘Essential’ een kale uitvoering is, dan klopt dat. Er wordt trots mede gedeeld dat de 15″ stalen velgen voorzien zijn van wieldoppen en dat dagrijverlichting aanwezig is. Cool! Een radiootje (met DAB+!) en elektrische ramen (voor) zijn er ook.

Comfort

Ondanks dat de Essential wel perfect past bij het nuchtere karakter van de Dacia Sandero, wil je de Comfort-uitvoering. Dan heb je namelijk Apple CarPlay, airco, licht- en regensensor, lederen stuurwiel, elektrische ramen rondom en elektrische bedienbare spiegels. De Comfort is er vanaf 15.090 euro, maar met een beetje onderhandeling-skills zet de Dacia-dealer deze auto voor minder dan 15.000 euro op gele platen voor je.

De CO2-taks is de reden dat de automaat onverkoopbaar is. De Sandero TCe90 CVT (weliswaar in Comfort-trim) kost namelijk 17.990 euro. Van die 17.990 moet Dacia direct 4.598 euro aan BPM storten naar de fiscus (naast 2.192 euro aan BTW). Dit is meteen de reden waarom kleine en voordelige auto’s een zwaar bestaan hebben in Nederland. 18 mille is wel heel erg veel.

Prijs Dacia Sandero Stepway

Mocht je de reguliere Sandero te gewoontjes vinden is er goed nieuws. We hebben namelijk ook de prijzen van de Dacia Sandero Stepway. Dat is de Allroad-versie van de Stepway met stoere bumpers en grotere rijhoogte. Het geheel oogt zo ietsje vlotter.

De vanaf prijs van de Dacia Sandero Stepway is 16.290 euro voor de Bi0-Fuel versie. Een groot verschil is dat de Stepway ook in Essential-uitvoering voorzien is van airconditioning. De Stepway Comfort heeft zelfs climate control! Wat een luxe.

Nu de prijzen van de Dacia Sandero en Sandero Stepway bekend zijn, kun je ze ook bestellen. Je kan de olijke hatchback nu al samenstellen in de Dacia Sandero-configurator. De eerste lichting staat in januari bij de dealers.

Concurrentie

Dan de concurrentievergelijking. Dat is heel simpel, er zijn geen concurrenten. Een beetje Citroen C1, Peugeot 108 of Hyundai i10 begint bij 12-13 mille en is met gelijk uitrusting ook 15.000 euro. De Sandero is een klasse groter én heeft aanzienlijk meer power aan boord.

De enige auto die een beetje in de buurt komt, is de Mitsubishi Space Star. Die is er vanaf 11.180 euro, maar dan heb je de 1.0 Entry. Ga je voor de sterkere en luxere (lees: minder traag en kaal) 1.2 Active, krijg je te maken met een prijskaartje van 14.180 euro. Dan nog is de Dacia groter, volwassener en voorzien van 20 hele pk’s meer.