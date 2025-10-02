Welke vorm van navigatie gebruik jij eigenlijk?

Navigatie gebruiken tijdens het rijden, we doen het (bijna) allemaal. Maar met welk app(araat) het liefst?

Voor de jeugdige lezers onder ons: zie je wel eens van die grote blauwe borden langs de weg staan met allerlei plaatsnamen erop? Die waren ooit bedoeld om jou naar de juiste plek te leiden. Want in real-time jou ergens heen kunnen navigeren, dat heeft lang niet altijd gekund. Deze borden, of een kaart (een soort geprinte Google Maps) waren alles wat je had. Het was dus best een revolutie dat auto’s rond de millenniumwisseling dankzij satellieten wisten waar je was, kaarten inzichtelijk hadden en je gewoon naar je bestemming kon gaan door het volgen van de instructies.

Navigatie-overvloed

Zelfs de ooit zo revolutionair geachte standaard navigatie heeft vele evoluties gezien. Want net als het hele verkeer is jouw route zo onvoorspelbaar als het maar kan. Je navigatie zegt dat je de snelweg moet hebben, maar de nieuwslezer op de radio vertelde net dat daar een file van 10 kilometer staat. Toen werden live-services een ding, waar dit soort info direct getoond kan worden op je navigatie om de meest actuele snelle route te hebben. Later wisten apps zelfs de functionaliteit toe te voegen om flitsers of andere ongeregeldheden op jouw route te melden.

Steeds meer integreren merken dit soort live-services in hun navigatiesystemen, maar de makkelijkste vorm om navigatie te krijgen (wat overigens compatibel is met elke auto) is via een navigatie-app op je telefoon. Android heeft Google Maps, Apple heeft hun eigen Maps en dan heb je nog derde partijen als Flitsmeister, Waze en dergelijk. En heb je een auto die in theorie ingebouwde navigatie heeft, dan kiezen mensen er toch vaak voor om een ‘live’-app te gebruiken, al dan niet via het scherm in de auto middels CarPlay/Android Auto.

Welke app gebruik jij het meest?

Enter een onderzoek van Ikwilvanmijnautoaf.nl. Die hebben 1.000 automobilisten ondervraagd over hun navigatiegebruik, wat geen gigantische steekproef is. Maar mocht je hem representatief genoeg vinden: de trends zijn ietwat voorspelbaar. Meer dan de helft van de ondervraagden, 50,8 procent, gebruikt Google Maps. En in tegenstelling tot wat BMW beweert over het ‘eigen’ systeem: daarna met 26 procent komt het gebruik van de ingebouwde navigatie van de auto zelf. Daarachter staat Waze met 15 procent. Wat totaal niet meer populair is: een losse navigatie-unit, zoals waar TomTom groot mee is geworden: dat doen nog zes procent van de ondervraagden. En de laatste 2,3 procent zijn mensen die geen navigatie gebruiken. Het kan dus nog.

Geen gigantische verrassingen, dus ondervragen we jou ook even om te kijken wat Autoblog-lezers gebruiken. Hoe navigeer jij? Heb jij nog een losse TomTom, is de ingebouwde navi van de auto afdoende, ga jij op je interne kompas af of staat er toch ook bij jou een telefoonhouder op het dashboard om je telefoon tegenaan te plakken? Laat het weten in de reacties!