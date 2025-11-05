Door nieuwe functie Google Maps ligt het missen van een afslag helemaal aan jezelf

Schelden op de navigatie is niet meer gerechtvaardigd.
Ik had graag de tijd willen meemaken waarin ouders voorin met enorme landkaarten zaten te worstelen om de weg naar Noord-Italië te vinden. Niet alleen om de chaos te ervaren, maar ook om van nature niet afhankelijk te zijn van een digitaal navigatiesysteem. Omdat ik al verpest ben, is de nieuwe livebegeleiding van Google Maps een welkome toevoeging voor automobilisten die voor elk wissewasje de navi aanzetten, zoals ikzelf.
Wat houdt de nieuwe functie in? Nou, het helpt je op ingewikkelde snelwegen en in de spits om op tijd op de juiste rijstrook te rijden. Het AI-systeem van Google ziet op welke rijstrook je rijdt, maar leest ook rijstrookmarkeringen en verkeersborden. De livebegeleiding laat rechtstreeks zien waar je bent en – nog belangrijker – waar je heen moet, zodat je op tijd van rijstrook wisselt.
Polestar 4 heeft de primeur
Hier hoort een nieuwe weergave van Google Maps bij. Die zie je hieronder. Ziet er overzichtelijk uit, toch? Polestar krijgt bij de 4 de eerste auto met de livebegeleiding van Google Maps. Het merk werkt vanaf de afscheiding van Volvo met Google systemen die prima werken. De nieuwe functie komt op het 10,2-inch bestuurdersdisplay, waardoor je je ogen niet op het middenscherm hoeft te richten tijdens het rijden. Scheelt ook weer.
Volgens Polestar neemt het nieuwe hulpje stress weg bij de bestuurder en wordt ook nog eens de veiligheid verbeterd ”omdat het risico op een gemiste afrit en/of een last-minute rijstrookwisseling wordt beperkt.”
Nederlanders die ondanks de vernietigende rijtest van @wouter alsnog voor een Polestar 4 hebben gekozen, moeten net als de niet-Polestar 4-rijders nog even wachten op de nieuwe functie. De livebegeleiding wordt de komende maanden in eerste instantie geïntroduceerd voor Polestar 4-modellen in de VS en Zweden. Zodra de functie beschikbaar is, is een over-the-air update voldoende om livebegeleiding van Google Maps in jouw Polestar te activeren.
Bekijk en beluister hieronder wat @wouter vindt van de Polestar 4!
Reacties
ttr6 zegt
Zal technisch best wel knap in elkaar zitten, maar maakt dat van de bestuurders niet nog grotere onbenullen die nergens meer op letten (zoals borden en anticiperen) en nu zelfs geattendeerd worden op hun schermpje dat ze nu toch echt van rijstrook moeten wisselen. Nu!! Shit….niet in spiegel gekeken en weer een 30 km ochtendfile veroorzaakt door een onbenul van een bestuurder.
maarteno zegt
Nou dat heb ik dus ook het gevoel bij al die hulpmiddelen die tegenwoordig verplicht zijn…idee dat veel te veel mensen maar uitgaan van dat hun auto alles oplost….die mensen kunnen maar beter wel volledig zelf rijdende auto’s nemen…zijn we helemaal van ze af…
potver7 zegt
Smart gadgets make stupid people.
Navigatiesoftware geeft doorgaans vrij duidelijk aan welke richting je aan moet houden, dus dan hoef je alleen maar op de borden te kijken om te weten welke rijstrook je aan moet houden. En ja, er zijn altijd automobilisten die in de war raken van complexe(re) knooppunten, maar daar helpen gizmo’s echt niet voor.
Dit soort oplossingen zorgt er alleen maar voor dat mensen meer op hun scherm zitten te koekeloeren dan op de weg voor zich, met alle gevolgen van dien.
mashell zegt
Op basis van het getoonde beeld van het instrument cluster zou ik gewoon rechtdoor rijden en niet de afrit nemen…
Geenonzin zegt
Mijn (notabene) Skoda uit 2021 heeft dit al standaard in de navigatie zitten. Niet echt een primeur dus :-)