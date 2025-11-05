Door nieuwe functie Google Maps ligt het missen van een afslag helemaal aan jezelf

Schelden op de navigatie is niet meer gerechtvaardigd.

Ik had graag de tijd willen meemaken waarin ouders voorin met enorme landkaarten zaten te worstelen om de weg naar Noord-Italië te vinden. Niet alleen om de chaos te ervaren, maar ook om van nature niet afhankelijk te zijn van een digitaal navigatiesysteem. Omdat ik al verpest ben, is de nieuwe livebegeleiding van Google Maps een welkome toevoeging voor automobilisten die voor elk wissewasje de navi aanzetten, zoals ikzelf.

Wat houdt de nieuwe functie in? Nou, het helpt je op ingewikkelde snelwegen en in de spits om op tijd op de juiste rijstrook te rijden. Het AI-systeem van Google ziet op welke rijstrook je rijdt, maar leest ook rijstrookmarkeringen en verkeersborden. De livebegeleiding laat rechtstreeks zien waar je bent en – nog belangrijker – waar je heen moet, zodat je op tijd van rijstrook wisselt.

Polestar 4 heeft de primeur

Hier hoort een nieuwe weergave van Google Maps bij. Die zie je hieronder. Ziet er overzichtelijk uit, toch? Polestar krijgt bij de 4 de eerste auto met de livebegeleiding van Google Maps. Het merk werkt vanaf de afscheiding van Volvo met Google systemen die prima werken. De nieuwe functie komt op het 10,2-inch bestuurdersdisplay, waardoor je je ogen niet op het middenscherm hoeft te richten tijdens het rijden. Scheelt ook weer.

Volgens Polestar neemt het nieuwe hulpje stress weg bij de bestuurder en wordt ook nog eens de veiligheid verbeterd ”omdat het risico op een gemiste afrit en/of een last-minute rijstrookwisseling wordt beperkt.”

Nederlanders die ondanks de vernietigende rijtest van @wouter alsnog voor een Polestar 4 hebben gekozen, moeten net als de niet-Polestar 4-rijders nog even wachten op de nieuwe functie. De livebegeleiding wordt de komende maanden in eerste instantie geïntroduceerd voor Polestar 4-modellen in de VS en Zweden. Zodra de functie beschikbaar is, is een over-the-air update voldoende om livebegeleiding van Google Maps in jouw Polestar te activeren.

